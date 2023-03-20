отреагировал на высказывание Андрея Канчельскиса.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что Губерниев просил не критиковать «Зенит» в эфире «Матч ТВ».

« был прекрасным футболистом, о котором даже Status Quo пели в песне про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз».

Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.

Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам – там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» – сказал комментатор «Матч ТВ».

Канчельскис о «Матч ТВ»: «Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Это «Дом-2» – Бузова приходит и про футбол рассказывает»

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