Губерниев про слова Канчельскиса о просьбе не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ»: «Он врун, превращается во фрика. Я работаю честно»

Теги Зенит телевидение Андрей Канчельскис Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание Андрея Канчельскиса.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что Губерниев просил не критиковать «Зенит» в эфире «Матч ТВ».

«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже Status Quo пели в песне про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз».

Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.

Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам – там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» – сказал комментатор «Матч ТВ».

Канчельскис о «Матч ТВ»: «Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Это «Дом-2» – Бузова приходит и про футбол рассказывает»

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21 комментарий

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НАВАЛЬНЫЙ
Честно он работает 🤣
А на путингах зачем выступал?
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Евгений Квасников
Ответ Gaiar
А в чем крутость Дементьева и Уткина? Два очень непрофессиональных и не самых приятных комментатора.
значит ты молодец и не понимаешь ничего раз такое пишешь. нынешних комментаторов невозможно слушать. режет уши от их аналитики.
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Невский баклан
Канчельскису главное что-то нести, хоть бред, лишь бы что-то говорить, звезда же)
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Sobachkin
В Лужниках?
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Рома Политов
Ответ Gaiar
А в чем крутость Дементьева и Уткина? Два очень непрофессиональных и не самых приятных комментатора.
Их интересно было слушать, даже если они тебе не нравятся, то они интереснее, чем унылое Г на матч тв
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Илнур Кара
Зарема против Смородской
Канчельскис против Губерня
Мостовой против сборной

Нас ждёт тяжелая неделя
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Gaiar
Ответ Stas Politik
Во что превратилась отечественная журналистика за последние 10 лет... Публичные лица вместо обсуждения футбола занимаются чёрти чем. Верните нам старый добрый НТВ плюс, пожалуйста. Верните всех крутых комментаторов, работавших тогда (Уткин, Дементьев, Казанский, Елагин и многие другие), возможность смотреть все топовые чемпионаты, которые сейчас доступны на Матче и ОККО не за двойную цену, старую более качественную аналитику и т.д🙏
А в чем крутость Дементьева и Уткина? Два очень непрофессиональных и не самых приятных комментатора.
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Remedy
Губа,кнчн, мерзотнейший перонаж, но Андрей иногда бывает слишком критичен в своих высказываниях.
Х.з.мож пресса так преподносит его слова ради кликбейта и заголовков..А так-то они несопоставимые люди в футболе.
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vik444
Губерниев один глаз закрой.
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Питекантроп
Кончельскис динамовец до мозга костей к сожалению
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Stas Politik
Во что превратилась отечественная журналистика за последние 10 лет... Публичные лица вместо обсуждения футбола занимаются чёрти чем.
Верните нам старый добрый НТВ плюс, пожалуйста. Верните всех крутых комментаторов, работавших тогда (Уткин, Дементьев, Казанский, Елагин и многие другие), возможность смотреть все топовые чемпионаты, которые сейчас доступны на Матче и ОККО не за двойную цену, старую более качественную аналитику и т.д🙏
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Честный контроль
"...закрыв глаза, исходит пеной изо рта, сучит ногами, трясётся грузным телом..."(с)
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Давид Agabekyan
Ответ Ебздрогыч
И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам – там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю! Что ж ты одного высокопоставленного любителя парадов и патриотических концертов не критикуешь, принципиальный ты наш?
У него в отличии от комментаторов спортса хватает мозгов в трансляции по биатлону обсуждать политику. Это тут везде приплетают
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Valentin Kompaneytsev
Ответ ТрактоПоктер
Бред какой-то Вон Володька критикует Зенит практически в каждом туре ....
Володька всех критикует. Для него авторитетов не существует.
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Фут.Боль
Стоят друг друга. У Канчельскиса, похоже, на фоне алкоголя какие-то фантазии. Губера перестал воспринимать после случая с женой Малафеева.
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Ебздрогыч
И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам – там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!

Что ж ты одного высокопоставленного любителя парадов и патриотических концертов не критикуешь, принципиальный ты наш?
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ФК Пушкино
Один фрик критикует другого)
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Анюточка Колыханова
ага, честно, 😄😄😄😄Помню когда транслировали Кубок Мира по биатлону, чуство вспоминал поражение ЦСКА в еврокубках, про один клуб из Питера ничего не говорил
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Покормипитон
К сожалению, Канчельскис превратился в Юрия Лозу от футбола.
+3
-1
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ТрактоПоктер
Бред какой-то
Вон Володька критикует Зенит практически в каждом туре ....
+13
-3
+10
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Колбаскер тут
Ну тут все понятно стало после "Россия купила Испанию на ЧМ-2018"
+24
-7
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