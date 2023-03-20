Губерниев про слова Канчельскиса о просьбе не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ»: «Он врун, превращается во фрика. Я работаю честно»
Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание Андрея Канчельскиса.
Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» заявил, что Губерниев просил не критиковать «Зенит» в эфире «Матч ТВ».
«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже Status Quo пели в песне про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз».
Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.
Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам – там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» – сказал комментатор «Матч ТВ».
Канчельскис о «Матч ТВ»: «Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Это «Дом-2» – Бузова приходит и про футбол рассказывает»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А на путингах зачем выступал?
Канчельскис против Губерня
Мостовой против сборной
Нас ждёт тяжелая неделя
Х.з.мож пресса так преподносит его слова ради кликбейта и заголовков..А так-то они несопоставимые люди в футболе.
Верните нам старый добрый НТВ плюс, пожалуйста. Верните всех крутых комментаторов, работавших тогда (Уткин, Дементьев, Казанский, Елагин и многие другие), возможность смотреть все топовые чемпионаты, которые сейчас доступны на Матче и ОККО не за двойную цену, старую более качественную аналитику и т.д🙏
Что ж ты одного высокопоставленного любителя парадов и патриотических концертов не критикуешь, принципиальный ты наш?
Вон Володька критикует Зенит практически в каждом туре ....