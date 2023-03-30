Цветков пошутил о последней стрельбе Гараничева: «Смотрел, начнет он приседать или нет. Ждал этого»

Теги сборная России чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Евгений Гараничев Максим Цветков Матч ТВ Биатлон

Максим Цветков рассказал о сложностях соперника на стрельбе в сингл-миксте на ЧР.

Цветков и Екатерина Юрлова заняли второе место, победили Виктория Сливко и Евгений Гараничев, который зашел на штрафной круг после заключительной стойки.

«Я смотрел, начнет Женя Гараничев (на последней стойке) приседать или нет. Я ждал этого момента.

Понимал, что ответственность большая, когда сам пришел на предыдущий рубеж стоя. Когда сзади никого особо нет, у тебя есть гандикап – психология дает свое, тяжело стрелять. Но на последнем этапе справился со стрельбой», – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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10 комментариев

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skelter
Ответ Матвей Суицидин
ахах, видимо, это очень давно было, уже не помню
Отсылка к давнему мему из эстафеты Эстерсунда 2014 года, когда Гараничев провёл на стойке около 2 минут, и в какой-то момент стал приседать, чтобы ноги не затекли.
Там место во втором десятке было, ни о какой уверенности речи не шло.
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тоторо
фу как некрасиво Максим, думаю Жене неприятно такое читать от своего бывшего товарища по команде
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Матвей Суицидин
Ответ sfilatov13
когда Евгений чересчур уверен в себе, то любит подразнить соперников нарочито приседая перед последним выстрелом
ахах, видимо, это очень давно было, уже не помню
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sfilatov13
Ответ Матвей Суицидин
А в чем прикол? Поясните
когда Евгений чересчур уверен в себе, то любит подразнить соперников нарочито приседая перед последним выстрелом
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Матвей Суицидин
А в чем прикол? Поясните
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Olga.t
Макс, не надо так шутить, Евген обидится)
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lyublyu Costornaya
пять ГС чувак завалил
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lyublyu Costornaya
ахах)
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sfilatov13
вот и коллеги над дядей Женей уже в открытую смеются(
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volga_olga
😁
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