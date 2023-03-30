Цветков пошутил о последней стрельбе Гараничева: «Смотрел, начнет он приседать или нет. Ждал этого»

рассказал о сложностях соперника на стрельбе в сингл-миксте на ЧР.

Цветков и Екатерина Юрлова заняли второе место, победили и , который зашел на штрафной круг после заключительной стойки.

«Я смотрел, начнет Женя Гараничев (на последней стойке) приседать или нет. Я ждал этого момента.

Понимал, что ответственность большая, когда сам пришел на предыдущий рубеж стоя. Когда сзади никого особо нет, у тебя есть гандикап – психология дает свое, тяжело стрелять. Но на последнем этапе справился со стрельбой», – сказал Цветков в эфире « ».