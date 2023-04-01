Мамиашвили о реакции МОК на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами: «МОК встал на позицию недопущения абсолютного зла»

высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».

«МОК встал на позицию недопущения абсолютного зла. Все, что нас разделяет и мешает нам дружить – зло. Очень маленькая клика злых людей, которые сегодня захватили во многом общественное мнение и внушают патологический страх. Но это пройдет. Сегодня МОК встал на позицию тех протоколов, уставов, которыми должен руководствоваться.

МОК должен объединять страны и пресекать попытки дьяволов разрушить все это. Но, с другой стороны, приходится констатировать, что даже МОК не может быть полностью абстрагирован от давления, которое оказывается сегодня. Но я убежден, что МОК с этим справится. Все равно добро должно победить зло», – сказал глава .