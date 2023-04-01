Татьяна Навка: «Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России сборная Украины Париж-2024 Политика Фигурное катание

Татьяна Навка отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».

– Я согласна с МОК. Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях.

А неучастие России – сильнейшей спортивной державы в мире – с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров.

– Голос МОК сможет стать решающим?

– Очень хочется в это верить, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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15 комментариев

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auggust
интересно а жена пескова (военного преступника) нонимает, что все гранды и финансирование своих проектов она получала и осуществляла с использованием злоупотреблений служебным положением и что это приведет ее однозначно к скамейке в клеточку или она даже и не думает об этом.....просто любопытно
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Евгения Гринева
Популистам лучше бы помолчать, такие громкие заявления только вредят
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Зоя Кудряшова
Ответ Наталия Кузнецова
Кто такой Писков не знаю. А олимпийскую чемпионку Навку знаю.
Теперь каждый ЧОИ,( а их тысячи ) должен решать судтбу спортсменов другой страны? Мы жеосуждаем тех, кто против наших.
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expertmer2020
Мы сильнейшие в параллельном мире - это бесспорно.
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Геннадий Тимченко
Ответ Наталия Кузнецова
Кто такой Писков не знаю. А олимпийскую чемпионку Навку знаю.
а модераτορ-то знает... поэтοму мой кοммент и удалил 🤣
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Евгений Румкин
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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Зямлянин
Ответ Бу!
Нельзя так говорить. Как решать, без кого спорт пострадает, а без кого - нет? Участвовать должны все, кто хочет и соответствует спортивным требованиям.
Согласна
+4
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expertmer2020
Россия, не сильнейшая спортивная держава - в этом мире.
+10
-5
+5
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Бу!
Нельзя так говорить. Как решать, без кого спорт пострадает, а без кого - нет? Участвовать должны все, кто хочет и соответствует спортивным требованиям.
+15
0
+15
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Наталия Кузнецова
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
Кто такой Писков не знаю. А олимпийскую чемпионку Навку знаю.
+1
-8
-7
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Toba Door
Кто следующий выскажется, покажет свой интеллект? Татьяны открыли рот и развеяли сомнения
+9
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Anfitan
да блииин, пострадают! Ласицкене уже прокатили мимо ОИ, давайте Магучих прокатим... феерично
+3
0
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Tania09**
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
Гранты языком отрабатывает.
+7
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Willy Troll
Ну пока что уже целый год практически нигде не участвует другая страна. И это не Украина.
+28
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MosesPray
В целом, отрицать бессмысленно
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Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
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