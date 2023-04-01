Татьяна Навка: «Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях»

отреагировала на запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».

– Я согласна с МОК. Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях.

А неучастие России – сильнейшей спортивной державы в мире – с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров.

– Голос МОК сможет стать решающим?

– Очень хочется в это верить, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.