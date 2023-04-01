Ирина Роднина: «МОК не будет поддерживать страны, которые пойдут бойкотировать. В Олимпийской хартии сказано: неважно, какой паспорт, спортсмен имеет право на участие»

высказалась о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».

« – международная неправительственная организация. Никакие правительства других стран не могут влиять на ее решения и на принятия решения. Поэтому совершенно четко они сказали: отстранение спортсменов из России и Беларуси в 2022 году было не совсем оправдано. Теперь они ищут различные варианты, чтобы вернуть спортсменов. Но окончательный результат будут принимать международные федерации по видам спорта. МОК только рекомендует.

И второе, о чем сказал МОК: не будет поддерживать те страны, которые пойдут бойкотировать. Если взять Олимпийскую хартию, там совершенно четко сказано: неважно, какой паспорт, вероисповедание, цвет кожи. Спортсмен имеет право принимать участие», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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