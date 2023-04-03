Анастасия Батманова о том, будет ли выступать под фамилией Томшина: «Пока нет, хочу заехать Батмановой в призы»
Биатлонистка Анастасия Батманова продолжит выступать под своей фамилией
Спортсменка подвела итоги сезона и заявила, что пока не планирует выступать под фамилией мужа – Василия Томшина.
– Этот сезон, конечно, я записываю себе в актив. Одно дело, если бы я стреляла на максимум и бежала на пределе возможностей, но мне было весь сезон тяжело, у меня были косяки в стрельбе, и при этом я оставалась в десятке – да это офигенный сезон!
Что же было бы, будь у меня все хорошо? Все классно, я очень рада. Папа тоже рад, в следующем году планируем попасть с ним в топ‑10 в сингл‑миксте.
– В следующем сезоне уже будешь выступать под фамилией Томшина?
– Пока нет, хочу заехать Батмановой в призы, ха-ха, – сказала Батманова.
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