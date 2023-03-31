Чемпионат России. Команды Казакевич, Юрловой, Сливко, Носковой, Гербуловой, Куклиной и Буртасовой выступят в эстафете
Объявлен старт-лист на женскую эстафету чемпионата России по биатлону.
Гонка пройдет 1 апреля в Ханты-Мансийске.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Эстафета, женщины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Старт-лист
1. ХМАО-ЮГРА (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая)
2. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко)
3. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Анна Старовойтова, Ульяна Черепанова, Василиса Марусова)
4. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева)
5. Красноярский край (Вероника Долгова, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова)
6. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Мария Печенкина, Виктория Сливко)
7. ЯНАО (Лариса Куклина, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Резеда Сибгатуллина)
8. Республика Беларусь (Елена Кручинкина, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова, Ирина Шаклеина)
9. СФО-ДФО (Анастасия Батманова, Анастасия Денисова, Анастасия Киреева, Евгения Буртасова)
10. Республика Башкортостан (Вера Румянцева, Мария Дубровская, Анастасия Айгильдина, Анна Кунаева)
На первом этапе нужен стрелок, хоть как то бегающий последний круг. Это либо Дербушева(в меньшей степени ибо счас абсолютно не в форме), либо Шевченко А(в большей).
На втором-третьем нужны разгоняющие бегунки. Которые не играются в тактику на этапе, а бегут по полной от старта до финиша. Тут Казакевич определенно. Шевченко Н - возможно. Есчо мало инфы. Может она и с тактикой "дружна", как со стрельбой.
На четвертый - нужна "прима", со стальными нервами. У Шевченко А с нервами порядок, но вот на приму она пока не тянет.
Так что по сути выбор между 3 и 4 этапами. Примерно равнозначен. Понятно, что для Шевченко Н это вообще первая стаффа более-менее ответственная. Но я б рискнула и поставила Наташу. "Кто не рискует, тот ..."