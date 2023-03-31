Чемпионат России. Команды Казакевич, Юрловой, Сливко, Носковой, Гербуловой, Куклиной и Буртасовой выступят в эстафете

Теги сборная России жен результаты чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина эстафета (жен) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Елена Кручинкина Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Юлия Дроздова Ульяна Черепанова Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Анна Старовойтова Мария Печенкина (Кретова) Аделина Сабитова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Любовь Калинина Ксения Довгая Резеда Сибгатуллина Кристина Павлушина Алина Кудисова Василиса Марусова Анна Кунаева (1997) Вероника Долгова Екатерина Кулакова Дарья Кудаева Биатлон

Объявлен старт-лист на женскую эстафету чемпионата России по биатлону.

Гонка пройдет 1 апреля в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Эстафета, женщины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Старт-лист

1. ХМАО-ЮГРА (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая)

2. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко)

3. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Анна Старовойтова, Ульяна Черепанова, Василиса Марусова)

4. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева)

5. Красноярский край (Вероника Долгова, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова)

6. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Мария Печенкина, Виктория Сливко)

7. ЯНАО (Лариса Куклина, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Резеда Сибгатуллина)

8. Республика Беларусь (Елена Кручинкина, Дарья Кудаева, Аделина Сабитова, Ирина Шаклеина)

9. СФО-ДФО (Анастасия Батманова, Анастасия Денисова, Анастасия Киреева, Евгения Буртасова)

10. Республика Башкортостан (Вера Румянцева, Мария Дубровская, Анастасия Айгильдина, Анна Кунаева)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023

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4 комментария

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Рыжая Белка
А ещё недавно Ханты и Тюмень выставляли по две команды, была сильнейшая эстафета у Новосиба, хорошая команда у Удмуртии. Приволжский округ выставлял отдельную команду....
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Игорь Мельников
В ХМАО самое слабое звено Кудисова. Если не зайдёт на штрафкруг, составят хорошую конкуренцию свердловским. Хотя Казакевич тоже может застрелиться. Интрига!
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Gondeira
Логика в расстановке свердловчанок присутствует.
На первом этапе нужен стрелок, хоть как то бегающий последний круг. Это либо Дербушева(в меньшей степени ибо счас абсолютно не в форме), либо Шевченко А(в большей).
На втором-третьем нужны разгоняющие бегунки. Которые не играются в тактику на этапе, а бегут по полной от старта до финиша. Тут Казакевич определенно. Шевченко Н - возможно. Есчо мало инфы. Может она и с тактикой "дружна", как со стрельбой.
На четвертый - нужна "прима", со стальными нервами. У Шевченко А с нервами порядок, но вот на приму она пока не тянет.
Так что по сути выбор между 3 и 4 этапами. Примерно равнозначен. Понятно, что для Шевченко Н это вообще первая стаффа более-менее ответственная. Но я б рискнула и поставила Наташу. "Кто не рискует, тот ..."
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Andrey Novikov
Ну тут явно видно, что за первое место будут бороться ХМАО и Свердловск.
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