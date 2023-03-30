Батманов о дуэте с дочерью в сингл-миксте: «Задача была дойти – чтобы нас не сняли. А вот 10-е место мы планировали на следующий год»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Анастасия Батманова Юрий Батманов Биатлон

45-летний биатлонист Юрий Батманов рассказал о выступлении в дуэте с дочерью на ЧР.

Сегодня Юрий и Анастасия Батмановы заняли 14-е место в сингл-миксте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Мы всегда готовы биться, это должна быть черта любого спортсмена, независимо от состояния. Конечно, ты должен понимать, на какие результаты рассчитывать. Но в этом году задача была дойти – чтобы нас не сняли. А вот 10-е место мы планировали на следующий год. Но в этом году немного прогресс.

Самое главное – я рад, что мечту своей дочери смог воплотить в жизнь. Она хотела, чтобы я приехал на финиш, чтобы нас не замкнули, чтобы я помахал всем рукой.

Это биатлон, он интересен этим (неожиданностью). Наверное, если бы были лыжные гонки – без обид лыжным гонкам – я бы, наверное, не вышел на старт. Это было бы смешно. А биатлон – это преимущество в стрельбе.

Это круто, я очень доволен. Супер!» – сказал Батманов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Чемпионат России. Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст, Юрлова и Цветков – 2-е, Буртасова и Серохвостов – 3-и

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4 комментария

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Andreir888
Искренне рад за замечательную семью Батмановых! Даже в плане популяризации биатлона это очень креативный ход!
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пернатый
ну для привлечения внимания хорошо, а для соревновательности? Ей больше не с кем было? У нас же чемпионат круче кубка мира! Давайте Александра ибн Ивановича и неугомонного Васильева выпустим, нехай покажут норгам, как без лекарств бегать!
+1
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evgeeni
Батмановы молодцы, далеко не каждому дано выступить со своей дочкой на ЧР, я бы тоже хотел, но увы..
+8
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Биатлонная зима
Молодцы отец и дочь Батмановы, что дошли до 14 места
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