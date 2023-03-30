Батманов о дуэте с дочерью в сингл-миксте: «Задача была дойти – чтобы нас не сняли. А вот 10-е место мы планировали на следующий год»

45-летний биатлонист Юрий Батманов рассказал о выступлении в дуэте с дочерью на ЧР.

Сегодня Юрий и Анастасия Батмановы заняли 14-е место в сингл-миксте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Мы всегда готовы биться, это должна быть черта любого спортсмена, независимо от состояния. Конечно, ты должен понимать, на какие результаты рассчитывать. Но в этом году задача была дойти – чтобы нас не сняли. А вот 10-е место мы планировали на следующий год. Но в этом году немного прогресс.

Самое главное – я рад, что мечту своей дочери смог воплотить в жизнь. Она хотела, чтобы я приехал на финиш, чтобы нас не замкнули, чтобы я помахал всем рукой.

Это биатлон, он интересен этим (неожиданностью). Наверное, если бы были лыжные гонки – без обид лыжным гонкам – я бы, наверное, не вышел на старт. Это было бы смешно. А биатлон – это преимущество в стрельбе.

Это круто, я очень доволен. Супер!» – сказал Батманов в эфире «Матч ТВ».

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