Носкова о промахах на последней стойке: «Постаралась побыстрее отработать, но, видимо, немножко не была готова к такому ритму»

Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала бронзу в масс-старте на ЧР.

«Я несколько гонок уже пробежала и поняла, что если долго стоишь на стойке, то уже начинается тремор. Я, как и вчера в эстафете, побыстрее постаралась отработать, чтобы не начался именно этот тремор. Но, видимо, немножко не была готова к такому ритму и получились промахи.

Конечно, можно было побороться за золото, но я рада сегодня оказаться на третьем месте и завоевать медаль. Поздравляю девчонок – Ира ( ) с (Дербушевой) ходят парой, сегодня они опять это подтвердили, молодцы девчонки.

меня полкруга не подпускала к себе, но потом я вот прям собрала все силы и на последнем подъеме убежала», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».