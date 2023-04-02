Носкова о промахах на последней стойке: «Постаралась побыстрее отработать, но, видимо, немножко не была готова к такому ритму»

Теги сборная России жен чемпионат России Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Батманова Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала бронзу в масс-старте на ЧР.

«Я несколько гонок уже пробежала и поняла, что если долго стоишь на стойке, то уже начинается тремор. Я, как и вчера в эстафете, побыстрее постаралась отработать, чтобы не начался именно этот тремор. Но, видимо, немножко не была готова к такому ритму и получились промахи.

Конечно, можно было побороться за золото, но я рада сегодня оказаться на третьем месте и завоевать медаль. Поздравляю девчонок – Ира (Казакевич) с Тамарой (Дербушевой) ходят парой, сегодня они опять это подтвердили, молодцы девчонки.

Батманова меня полкруга не подпускала к себе, но потом я вот прям собрала все силы и на последнем подъеме убежала», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

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6 комментариев

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Максим Ларченков
Да, видно было старалась пульс нагнать перед последней стойкой, чуть не получилось, лыжи у нее были лучшие по скольжению! Саломон рулит!
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Ltsoy
Все гонки пробежала, но ни разу не выиграла((
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закрыт по беспределу
В целом по сезону конкретно впечатлила
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Влади Ки
Одним промахом меньше и взяла бы Кубок СБР
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закрыт по беспределу
Бывает
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притвиц
Решила, что победила еще до последней стрельбы , но все рано молодец ,очередная медаль в копилке.
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