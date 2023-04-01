Антон Смольский: «Видел Латыпова всю гонку, как мне показалось, ему тоже было непросто. Первый круг был как последний, а потом кто как двигался»

Белорусский биатлонист прокомментировал серебро в масс-старте на ЧР.

«Я подошел на первую «стойку», ветер был комфортный, но после третьего выстрела начался порыв, который не позволил сработать чисто, не справился с ветром.

Борьба с ? Я Эдуарда видел всю гонку, как мне показалось, ему тоже было непросто. Первый круг был как последний, а потом кто как двигался. Не знаю, (Серохвостов) или Эдуард сделали протяжку», – сказал Смольский.