Антон Смольский: «Видел Латыпова всю гонку, как мне показалось, ему тоже было непросто. Первый круг был как последний, а потом кто как двигался»

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Эдуард Латыпов Антон Смольский Даниил Серохвостов Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал серебро в масс-старте на ЧР.

«Я подошел на первую «стойку», ветер был комфортный, но после третьего выстрела начался порыв, который не позволил сработать чисто, не справился с ветром.

Борьба с Латыповым? Я Эдуарда видел всю гонку, как мне показалось, ему тоже было непросто. Первый круг был как последний, а потом кто как двигался. Не знаю, Даниил (Серохвостов) или Эдуард сделали протяжку», – сказал Смольский.

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2 комментария

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Афанасия
Зато гонка бодрая получилась!) Антона со вторым местом, молодец!
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Погладь быка
Так и знал, что подлетереило Латыпову, а Антон попал в порыв. Прошел бы Антон чисто первую стойку и Латыпову уже бы ничего не помогло.
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