Антон Смольский: «Видел Латыпова всю гонку, как мне показалось, ему тоже было непросто. Первый круг был как последний, а потом кто как двигался»
Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал серебро в масс-старте на ЧР.
«Я подошел на первую «стойку», ветер был комфортный, но после третьего выстрела начался порыв, который не позволил сработать чисто, не справился с ветром.
Борьба с Латыповым? Я Эдуарда видел всю гонку, как мне показалось, ему тоже было непросто. Первый круг был как последний, а потом кто как двигался. Не знаю, Даниил (Серохвостов) или Эдуард сделали протяжку», – сказал Смольский.
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