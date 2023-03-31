Чемпионат России. Масс-старт. Латыпов, Халили, Серохвостов, Поршнев, Бабиков, Цветков выступят в гонке
1 апреля на чемпионате России по биатлону пройдет мужской масс-старт.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Мужчины
Масс-старт
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Старт-лист
2. Кирилл Бажин
7. Карим Халили
8. Антон Смольский (Беларусь)
9. Иван Колотов
11. Матвей Елисеев...
14. Максим Цветков
15. Василий Томшин
16. Петр Пащенко...
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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