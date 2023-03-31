Чемпионат России. Масс-старт. Латыпов, Халили, Серохвостов, Поршнев, Бабиков, Цветков выступят в гонке

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев масс-старт Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Иван Колотов Биатлон

1 апреля на чемпионате России по биатлону пройдет мужской масс-старт. 

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Старт-лист 

1. Антон Бабиков

2. Кирилл Бажин 

3. Александр Поварницын 

4. Ильназ Мухамедзянов

5. Никита Поршнев

6. Эдуард Латыпов 

7. Карим Халили 

8. Антон Смольский (Беларусь)

9. Иван Колотов 

10. Даниил Серохвостов 

11. Матвей Елисеев...

14. Максим Цветков 

15. Василий Томшин 

16. Петр Пащенко...

18. Евгений Гараничев 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь. 

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4 комментария

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Афанасия
Ответ Тёма Тёма
Шанс для Халили, что как же хорошо, по его словам, что он ушел из группы Каминского. 🤣🤣🤣
Ну если Карим завтра соберётся и хорошо отстреляет, может и будет медаль. Тем более он после горного сбора, зачем-то же они в Сочи ездили перед последними гонками.
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Velirpa
жаль, что Сашка проиграл простатиту в этой неравной борьбе.
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Афанасия
Год назад в финальном масс-старте сезона Цветков стал вторым, его Вася Томшин на финише накатил. Так что желаю Максу завтра победы. Готов он к этим стартам хорошо, стрелять ноль может.
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Тёма Тёма
Шанс для Халили, что как же хорошо, по его словам, что он ушел из группы Каминского. 🤣🤣🤣
0
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