Юрий Каминский: «Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос»

Теги сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Юрий Каминский Политика Биатлон

Юрий Каминский прокомментировал условия допуска россиян к международным стартам. 

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос.

– Среди биатлонистов есть военнослужащие. Как думаете, кто‑то из них в случае допуска на Игры откажется от своей принадлежности к ЦСКА, «Динамо» и другим структурам?

– Может быть, кто‑то и пойдет. Но этот вопрос надо задавать конкретно самим спортсменам.

На мой взгляд, претензии к МОК еще сырые. К тому же, если говорить про зимние Игры, то все может измениться. Времени еще много. В любом случае, надо по ситуации решать. Возможно, чем‑то придется жертвовать, – сказал тренер сборной России по биатлону.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макар Телятгонялов
Ответ BananaMama
Ну если для русских имперцев "нет никакой Украины", то для мирового сообщества, в том числе спортивного, теперь "нет никакой России". Всё честно
"мировое сообщество" слишком громко сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yan D
Ответ volga_olga
Да нет, просто 9 лет убивает людей, отбирает монастыри и храмы, расправляется с несогласными, уничтожает историческую память, делает русских людей вырусью.
товарищ Скабеева, перелогиньтесь, пожалуйста, и уже не сдерживайтесь!👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ Макар Телятгонялов
Комментарий удален модератором
Ну если для русских имперцев "нет никакой Украины", то для мирового сообщества, в том числе спортивного, теперь "нет никакой России". Всё честно
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ volga_olga
Что-то случилось. Нехристи правят Украиной.
Они с каких пор там правят? Почему это стало проблемой в 2023 году? Они Лавру обещали сжечь и на ее месте возвести храм сатаны люцифера иблис? Нехристи в субъектах РФ вас не смущают?

Столько вопросов опять останется без ответа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ bevooch
А ты посчитай 2022 плиз. Где вы сами были в 2014-2015? И Лавру отбирают - может быть что-то случилось?
Что-то случилось. Нехристи правят Украиной.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Margor
Ответ bevooch
Да... Понимают... Именно поэтому Финляндия сейчас вступает в НАТО. Еще чуть-чуть и точно все поймут. Очередная геополитическая победа.
ну и
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ volga_olga
2014-2015 посчитай теперь, негражданин. Лавру, которую отбирают прямо сейчас.
А ты посчитай 2022 плиз. Где вы сами были в 2014-2015?

И Лавру отбирают - может быть что-то случилось?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макар Телятгонялов
Ответ BananaMama
Абсолютно нормально, они защищают свою страну, а не нападают на чужую
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ bevooch
"У вас" - у всех вспомнивших про Донбасс, когда стало "восимьлет". По моему вопросу есть что ответить, гражданка? Где вы сами были 8 лет?
2014-2015 посчитай теперь, негражданин.

Лавру, которую отбирают прямо сейчас.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ volga_olga
Заметно, что "у нас"))) Не пались так, а то не заплатят.
"У вас" - у всех вспомнивших про Донбасс, когда стало "восимьлет". По моему вопросу есть что ответить, гражданка? Где вы сами были 8 лет?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ bevooch
Методички - это у вас. Либо покажите свои комментарии от 2020, 2021, в которых вы писали про "6 лет" и "7 лет". Либо вы вспомнили про "где вы были 8 лет" только в прошлом году. Отчет от 27.01.2022 о конфликте на Донбассе (легко гуглится), подготовленный Управлением ООН по правам человека (OHCHR). Здесь приведены данные о жертвах гражданского населения с 2014 по 2021 годы. С обеих сторон, что важно. Исходя из слайда, мы видим, что ООН заявляет о: — 3106 (не считая боинга) погибших всего за 8 лет; — из них 365 погибших за 6 лет (2016—2021); — из них 78 погибших за 3 года (2019—2021). При этом из 51 погибшего за 2 года (2020 и 2021), по данным ООН только 15 человек (30%) погибли от боевых действий. Остальные же 36 стали жертвами мин и неразорвавшихся снарядов. 15 жертв за два года.
Заметно, что "у нас"))) Не пались так, а то не заплатят.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макар Телятгонялов
Ответ bevooch
– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос. А это их режим шатает однополярный мир англосаксов и обещает в случае чего в ядерный пепел превратить всю Европу, которая почему-то за зиму не замерзла без газа?
правильно делает, что шатает.Или Вас это очень беспокоит?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ volga_olga
Методи-чки-то выкинь, говорю.
Методички - это у вас. Либо покажите свои комментарии от 2020, 2021, в которых вы писали про "6 лет" и "7 лет". Либо вы вспомнили про "где вы были 8 лет" только в прошлом году.

Отчет от 27.01.2022 о конфликте на Донбассе (легко гуглится), подготовленный Управлением ООН по правам человека (OHCHR). Здесь приведены данные о жертвах гражданского населения с 2014 по 2021 годы. С обеих сторон, что важно. Исходя из слайда, мы видим, что ООН заявляет о:
— 3106 (не считая боинга) погибших всего за 8 лет;
— из них 365 погибших за 6 лет (2016—2021);
— из них 78 погибших за 3 года (2019—2021).

При этом из 51 погибшего за 2 года (2020 и 2021), по данным ООН только 15 человек (30%) погибли от боевых действий. Остальные же 36 стали жертвами мин и неразорвавшихся снарядов.

15 жертв за два года.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Абсолютно нормально, они защищают свою страну, а не нападают на чужую
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ bevooch
Кстати, про 9 лет - интересно. Можешь сказать, сколько жертв среди мирного населения ЛДНР было в 2019, 2020, 2021? И сколько их по каким-то причинам стало в 2022?
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Margor
увы но это единственный язык котоый они понимают( им же далил в декабре еще предложение сократить НАТо до 90ых годов например
Да... Понимают... Именно поэтому Финляндия сейчас вступает в НАТО. Еще чуть-чуть и точно все поймут. Очередная геополитическая победа.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ volga_olga
Да нет, просто 9 лет убивает людей, отбирает монастыри и храмы, расправляется с несогласными, уничтожает историческую память, делает русских людей вырусью.
Кстати, про 9 лет - интересно.
Можешь сказать, сколько жертв среди мирного населения ЛДНР было в 2019, 2020, 2021? И сколько их по каким-то причинам стало в 2022?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водопад
Ответ volga_olga
Да нет, просто 9 лет убивает людей, отбирает монастыри и храмы, расправляется с несогласными, уничтожает историческую память, делает русских людей вырусью.
Безобразие.. 9 лет за нос водит гениального стратега.. Плохой режим..
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Ответ volga_olga
Да нет, просто 9 лет убивает людей, отбирает монастыри и храмы, расправляется с несогласными, уничтожает историческую память, делает русских людей вырусью.
Выкидывайте телек и не читайте советских газет, ей-богу
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Украинские спортсмены - вот прямо так и сказал? Не фашисты, нацисты, бендеровцы, сатанисты или западные марионетки? Глядишь, со временем они за нас и словечко доброе замолвят.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Margor
Ответ bevooch
– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос. А это их режим шатает однополярный мир англосаксов и обещает в случае чего в ядерный пепел превратить всю Европу, которая почему-то за зиму не замерзла без газа?
увы но это единственный язык котоый они понимают(
им же далил в декабре еще предложение сократить НАТо до 90ых годов например
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Он реально такое сказанул?)))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ bevooch
– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос. А это их режим шатает однополярный мир англосаксов и обещает в случае чего в ядерный пепел превратить всю Европу, которая почему-то за зиму не замерзла без газа?
Да нет, просто 9 лет убивает людей, отбирает монастыри и храмы, расправляется с несогласными, уничтожает историческую память, делает русских людей вырусью.
+7
-14
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос.

А это их режим шатает однополярный мир англосаксов и обещает в случае чего в ядерный пепел превратить всю Европу, которая почему-то за зиму не замерзла без газа?
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий