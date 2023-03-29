Юрий Каминский: «Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос»

прокомментировал условия допуска россиян к международным стартам.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос.

– Среди биатлонистов есть военнослужащие. Как думаете, кто‑то из них в случае допуска на Игры откажется от своей принадлежности к ЦСКА, «Динамо» и другим структурам?

– Может быть, кто‑то и пойдет. Но этот вопрос надо задавать конкретно самим спортсменам.

На мой взгляд, претензии к МОК еще сырые. К тому же, если говорить про зимние Игры, то все может измениться. Времени еще много. В любом случае, надо по ситуации решать. Возможно, чем‑то придется жертвовать, – сказал тренер сборной России по биатлону.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК