Юрий Каминский: «Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос»
Юрий Каминский прокомментировал условия допуска россиян к международным стартам.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
– Интересно, как МОК относится к тому, что украинские спортсмены высказываются в поддержку своего режима? Вот вопрос.
– Среди биатлонистов есть военнослужащие. Как думаете, кто‑то из них в случае допуска на Игры откажется от своей принадлежности к ЦСКА, «Динамо» и другим структурам?
– Может быть, кто‑то и пойдет. Но этот вопрос надо задавать конкретно самим спортсменам.
На мой взгляд, претензии к МОК еще сырые. К тому же, если говорить про зимние Игры, то все может измениться. Времени еще много. В любом случае, надо по ситуации решать. Возможно, чем‑то придется жертвовать, – сказал тренер сборной России по биатлону.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
Столько вопросов опять останется без ответа.
И Лавру отбирают - может быть что-то случилось?
Лавру, которую отбирают прямо сейчас.
Отчет от 27.01.2022 о конфликте на Донбассе (легко гуглится), подготовленный Управлением ООН по правам человека (OHCHR). Здесь приведены данные о жертвах гражданского населения с 2014 по 2021 годы. С обеих сторон, что важно. Исходя из слайда, мы видим, что ООН заявляет о:
— 3106 (не считая боинга) погибших всего за 8 лет;
— из них 365 погибших за 6 лет (2016—2021);
— из них 78 погибших за 3 года (2019—2021).
При этом из 51 погибшего за 2 года (2020 и 2021), по данным ООН только 15 человек (30%) погибли от боевых действий. Остальные же 36 стали жертвами мин и неразорвавшихся снарядов.
15 жертв за два года.
Можешь сказать, сколько жертв среди мирного населения ЛДНР было в 2019, 2020, 2021? И сколько их по каким-то причинам стало в 2022?
им же далил в декабре еще предложение сократить НАТо до 90ых годов например
А это их режим шатает однополярный мир англосаксов и обещает в случае чего в ядерный пепел превратить всю Европу, которая почему-то за зиму не замерзла без газа?