Артем Истомин: «Спортсмены устали от того, что мы постоянно без флага и гимна. Им бы хотелось на крупных турнирах слышать свой гимн и видеть флаг»

Теги сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин прокомментировал условия допуска россиян, представленные МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Сложный вопрос насчет отказа от силовых структур, я тут ничего не могу сказать.

Но что касается национальной символики, то сами спортсмены устали, что мы постоянно выступали без гимна и флага. Им бы хотелось на крупных турнирах слышать свой гимн и видеть свой флаг.

Решение за спортсменами и руководством. Наша задача – подготовить спортсменов к соответствующему уровню, готовиться к тому, чтобы конкурировать с ведущими спортсменами мира», – сказал Истомин. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

 

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11 комментариев

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den70
Ответ Alex1104
Равенство! Должно быть равенство. Одни правила для всех! Никакая дискриминация недопустима.
Нет, не должно. Прочитайте решения CAS, никакой дискриминации тут нет.
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Alex1104
Ответ den70
А почему тогда им кто то обязан гимн, флаг, зарубежные соревнования. В России есть гимн и флаг, чего не хватает?
Равенство! Должно быть равенство. Одни правила для всех!
Никакая дискриминация недопустима.
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den70
Ответ Alex1104
Даже если она есть - почему я обязан её озвучивать? Даже если она "неправильная" по чьему-то мнению - то что? Каждый человек вправе иметь свое мнение, каждый человек вправе озвучивать его или нет. Это же самые простые права человека.
А почему тогда им кто то обязан гимн, флаг, зарубежные соревнования. В России есть гимн и флаг, чего не хватает?
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Alex1104
Ответ den70
То есть, она у них не сформирована? Мозг не работает, все в мышцы уходит?
Даже если она есть - почему я обязан её озвучивать?
Даже если она "неправильная" по чьему-то мнению - то что?
Каждый человек вправе иметь свое мнение, каждый человек вправе озвучивать его или нет.
Это же самые простые права человека.
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Diego Zidan
Когда у вас будет другой флаг, двухцветный, тогда и увидите
+1
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Alexander Rakhilkin
"Им бы хотелось на крупных турнирах слышать свой гимн". А не хотелось бы им не слышать звуков снарядов, взрывающихся в жилых кварталах?
+1
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Любовь Гончарова
А спортсмены не устали переться в Думу и там работать кнопкодавами ?
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den70
Ответ Alex1104
А они прям-таки обязаны это делать? Они обязаны занимать одну из позиций?
То есть, она у них не сформирована? Мозг не работает, все в мышцы уходит?
+4
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+3
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bevooch
Гимн и флаг можно сейчас наблюдать в ДНР на каждом шагу. В чем проблема устроить соревнования там?
+8
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Alex1104
Ответ den70
А могут спортсмены встать и громко озвучить свою позицию? Желательно не о следствиях, а о причине защитных мер.
А они прям-таки обязаны это делать?
Они обязаны занимать одну из позиций?
+6
-2
+4
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den70
А могут спортсмены встать и громко озвучить свою позицию? Желательно не о следствиях, а о причине защитных мер.
+4
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