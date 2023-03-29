Артем Истомин: «Спортсмены устали от того, что мы постоянно без флага и гимна. Им бы хотелось на крупных турнирах слышать свой гимн и видеть флаг»
Тренер Артем Истомин прокомментировал условия допуска россиян, представленные МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Сложный вопрос насчет отказа от силовых структур, я тут ничего не могу сказать.
Но что касается национальной символики, то сами спортсмены устали, что мы постоянно выступали без гимна и флага. Им бы хотелось на крупных турнирах слышать свой гимн и видеть свой флаг.
Решение за спортсменами и руководством. Наша задача – подготовить спортсменов к соответствующему уровню, готовиться к тому, чтобы конкурировать с ведущими спортсменами мира», – сказал Истомин.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
Никакая дискриминация недопустима.
Даже если она "неправильная" по чьему-то мнению - то что?
Каждый человек вправе иметь свое мнение, каждый человек вправе озвучивать его или нет.
Это же самые простые права человека.
Они обязаны занимать одну из позиций?