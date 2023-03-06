«Если бы Латыпов приехал в хороших кондициях, то претендовал бы на топ-6 в гонке на 15 км». Червоткин о лыжном чемпионате России

Алексей Червоткин оценил шансы Эдуарда Латыпова в лыжном чемпионате России.

– На чемпионат России в Тюмень приедут биатлонисты. Вам интересно с ними зарубиться? Каковы будут их шансы в коньковой разделке?

– Мне интересно выступать со всеми, но еще интереснее побеждать. Приедут – хорошо, пусть выступают, если хотят. Вот если бы приехал Эдик Латыпов в хороших кондициях, тогда я бы сказал, что он будет претендовать на топ-6 в гонке на 15 км.

Даниил Серохвостов тоже может хорошо пробежать, а вот у Карима Халили есть проблемы с физической и функциональной подготовкой, это заметно.

– А вы не хотели бы попробовать себя в биатлоне?

– Так я пробовал на сборе в Сочи. Максим Цветков давал нам пострелять. В состоянии покоя. Я левша, а винтовка была настроена под правшу. Ильназа Мухамедзянова на том сборе не было, кажется, вот его винтовка мне бы подошла.

Однако одну мишень из положения стоя мне закрыть удалось. Эмоции потрясающие испытал! Мишень закрылась – внутри праздник какой-то, адреналин! Но переходить я никуда не собираюсь.

– Ходили разговоры об организации шоу с участием биатлонистов и лыжников. Поучаствовали бы в таком?

– А почему нет? Пока мы бегаем в России, нужно использовать все возможности для привлечения внимания к нашим видам спорта, – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 в лыжной эстафете.