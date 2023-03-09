Латыпов о соперничестве с лыжниками: «Мне даже самому интересно, насколько я готов дать им бой. Против Большунова, конечно, шансов мало»

Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своих шансах в лыжных гонках.

«Я планировал выступить в гонке по лыжникам, но слишком плотный график наших соревнований. Я очень хотел попробовать выступить, когда лыжники находятся в прекрасной форме, сравнить свои силы с ними.

У нас с лыжниками были гонки, мы можем навязать им борьбу. Мне даже самому интересно, насколько я готов дать им бой. Против Большунова, конечно, шансов мало. Это спортсмен мирового уровня, он выигрывает международные соревнования.

Было бы хорошо сравнить, сколько я могу ему проиграть или навязать борьбу на каких‑то коротких участках. Лично я считаю, что мог бы посоперничать на дистанции в 15 км в «разделке», – сказал Латыпов.