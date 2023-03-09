Латыпов о соперничестве с лыжниками: «Мне даже самому интересно, насколько я готов дать им бой. Против Большунова, конечно, шансов мало»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Эдуард Латыпов Александр Большунов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своих шансах в лыжных гонках.

«Я планировал выступить в гонке по лыжникам, но слишком плотный график наших соревнований. Я очень хотел попробовать выступить, когда лыжники находятся в прекрасной форме, сравнить свои силы с ними.

У нас с лыжниками были гонки, мы можем навязать им борьбу. Мне даже самому интересно, насколько я готов дать им бой. Против Большунова, конечно, шансов мало. Это спортсмен мирового уровня, он выигрывает международные соревнования.

Было бы хорошо сравнить, сколько я могу ему проиграть или навязать борьбу на каких‑то коротких участках. Лично я считаю, что мог бы посоперничать на дистанции в 15 км в «разделке», – сказал Латыпов.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Ответ Погладь быка
В то время как Бе к концу ЧМ выдыхается. Латыпов бегает два турнира (КР и КС) от и до, два ЧР от и до и еще и с лыжниками собирается. Это когда та же женская российская основа уже к середине КМ просто стонет "устали!!!". И потом россияне мне говорят "что ты несешь, он честный, он чистый!!!". Ага, охотно верю.
Так усталость вся в голове, а у него там пусто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлЬчИк
Против Большунова вообще нет шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
В то время как Бе к концу ЧМ выдыхается. Латыпов бегает два турнира (КР и КС) от и до, два ЧР от и до и еще и с лыжниками собирается. Это когда та же женская российская основа уже к середине КМ просто стонет "устали!!!". И потом россияне мне говорят "что ты несешь, он честный, он чистый!!!". Ага, охотно верю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Думаю шансов против Болле 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий