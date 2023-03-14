Александр Большунов: «Попробовать себя в биатлоне можно, почему нет? Но нужно подготовиться, из винтовки не стрелял никогда»

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Александр Большунов высказался об участии биатлонистов в лыжном чемпионате России.

«Хорошо, если биатлонисты приедут — пусть соревнуются. Я в этом не вижу проблемы.

Попробовать себя в биатлоне можно, почему нет? Но нужно подготовиться именно в стрельбе. Из винтовки не стрелял никогда, из ружья пробовал», — сказал Большунов.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени. 

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Действительно, а почему нет, бегает великолепно, а со стрельбой у наших биатлонистов так себе, немного пристрелки и всё будет нормально!
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Genry
на СВО винтовки хорошие выдают , постреляешь , вдоволь , правда там мишень совсем другая , а может ты будешь в качестве мишени , кому как повезет))
+2
-3
-1
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