Александр Большунов: «Попробовать себя в биатлоне можно, почему нет? Но нужно подготовиться, из винтовки не стрелял никогда»

высказался об участии биатлонистов в лыжном чемпионате России.

«Хорошо, если биатлонисты приедут — пусть соревнуются. Я в этом не вижу проблемы.

Попробовать себя в биатлоне можно, почему нет? Но нужно подготовиться именно в стрельбе. Из винтовки не стрелял никогда, из ружья пробовал», — сказал Большунов.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.