Первенство России. Иродов и Гришина победили в спринтах, Корнев и Зырянова – в гонках преследования

На первенстве России по биатлону в Красноярске прошли спринты и гонки преследования у юниоров.

Первенство России

Красноярск

Спринт, 15 марта

Юниоры

1. Денис Иродов – 24.53,1 (0)

2. Александр Корнев – 10,6 (3)

3. Савелий Коновалов – 33,1 (2)

Юниорки

1. Анастасия Гришина – 20.46,8 (0)

2. Елизавета Фролова – 38,6 (1)

3. Кира Дюжева – 40,4 (2)

Гонка преследования, 16 марта

Юниоры

1. Александр Корнев – 32.21,3 (4)

2. Денис Иродов – 7,9 (5)

3. Савелий Коновалов – 14,6 (4)

Юниорки

1. Анастасия Зырянова – 33.10,8 (0)

2. Анастасия Гришина – 38.6 (2)

3. Маргарита Болдырева – 1.01,4 (2)