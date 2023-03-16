Первенство России. Иродов и Гришина победили в спринтах, Корнев и Зырянова – в гонках преследования
На первенстве России по биатлону в Красноярске прошли спринты и гонки преследования у юниоров.
Первенство России
Красноярск
Спринт, 15 марта
Юниоры
1. Денис Иродов – 24.53,1 (0)
2. Александр Корнев – 10,6 (3)
3. Савелий Коновалов – 33,1 (2)
Юниорки
1. Анастасия Гришина – 20.46,8 (0)
2. Елизавета Фролова – 38,6 (1)
3. Кира Дюжева – 40,4 (2)
Гонка преследования, 16 марта
Юниоры
1. Александр Корнев – 32.21,3 (4)
2. Денис Иродов – 7,9 (5)
3. Савелий Коновалов – 14,6 (4)
Юниорки
1. Анастасия Зырянова – 33.10,8 (0)
2. Анастасия Гришина – 38.6 (2)
3. Маргарита Болдырева – 1.01,4 (2)
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