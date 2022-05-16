Иродов, Домичек, Зубарев, Гришина, Дюжева, Иванова вошли в состав юниорской сборной России на централизованную подготовку

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Правление Союза биатлонистов России утвердило состав юниорской сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. 

Старший тренер юниоров – Владимир Брагин

Юниоры: Никита Блинов, Олег Домичек, Алексей Зубарев, Денис Иродов, Алексей Ковалев, Ярослав Конкин, Михаил Морилов, Евгений Смирнов.

Юниорки: Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Виктория Метеля, Юлия Шеллер, Влада Шишкина. Резерв – Маргарита Болдырева, Ксения Караман, Анастасия Зенова, Екатерина Копорулина.

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