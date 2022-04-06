Богалий о конкуренции в юниорском спорте: «Дети приносят очки регионам, и начинается «гонка вооружений». Если уберем все категории до 18 лет, то, наверное, снимем с ребят ответственность»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала о конкуренции в юниорском спорте.

– Почему у нас такой трудный переход из юниоров во взрослый спорт? У тех же норвежцев, шведов спортсмены уже в 18-20 лет добиваются результатов…

– У нас с 13-14 лет начинаются зачеты по регионам. Дети приносят очки регионам, и начинается вот эта «гонка вооружений». Сначала идет рейтинг внутри региона, какой вид спорта наберет больше баллов и получит больше финансирования от региональных властей. Потом уже на федеральном уровне спортсмены в пяти возрастных категориях приносят рейтинг своим регионам.

Если мы уберем все категории до 18 лет, то, наверное, снимем с ребят вот эту ответственность и позволим им просто расти. До 18 лет мы должны их всему научить, а вот уже с 18 до 21 года грузить их.

Возьмем ту же Норвегию, если уж сравнивать. У них до 18 лет спортсмены вообще никуда не выезжают и соревнуются только внутри страны. Представьте себе, это как кастрюля, которая кипит. А потом открывается калитка и на одно место у них претендуют по 20-30 спортсменов высокой квалификации.

Недавно ездили в норвежский Шушен. У нас только два стрельбища с 40 установками: в Ижевске и в Казани, где мы долго убеждали это сделать. Так вот в Шушене 40 установок уже давно. Это возможность проводить тренировочные сборы, заявлять по 40 человек на масс-старты. То есть у тренеров есть возможность видеть сразу по 40 человек в живой конкуренции.

– Реально ли изменить подход по всей стране, или вы чувствуете себя гласом, вопиющим в пустыне?

– Просто нужно об этом говорить. Да, всегда сложно торить дорогу. Но для меня важно, что мы получаем отклик от ребят. Когда они выигрывают, а потом говорят: в этой медали есть ваш вклад.

Вот Денис Иродов, который взял три золота на юношеском чемпионате мира в прошлом году. Он приехал к нам, а я не смогла его встретить в аэропорту. Прости, пишу ему, у меня сейчас полный стадион таких, как ты несколько лет назад. А дел было совсем много, десять масс-стартов за один день, потом к губернатору ехать.

И вот он меня здесь на стадионе нашел, вытащил свои три медали из кармана и говорит: «Вот, Анна Ивановна». У меня, как у биатлонной матери, прямо защемило. С трудом сдержалась, чтобы не расплакаться, это было очень и очень, – рассказала Богалий.

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