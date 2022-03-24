Корнев, Емерхонов, Имаев и Батманова из юниорской сборной России выступят на чемпионате страны в Тюмени

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Старший тренер по резерву биатлонной сборной России Владимир Брагин рассказал о юниорах, которые выступят на взрослом чемпионате России в Тюмени.

«Прежде всего планируется выступление ребят 2000 года рождения, которые на следующий сезон переходят во взрослый биатлон. Это Евгений Емерхонов, Анастасия Батманова, Эдуард Имаев.

Их я готов рекомендовать на включение в состав резервной сборной России. Емерхонов для резервной команды вполне созрел. Он хорошо бежит ногами и неплохо стреляет, хотя в концовке сезона стрельба у него разладилась. Но в целом он готов хорошо стрелять.

Кроме них будут стартовать и некоторые юниоры 2001 года рождения. Например, Александр Корнев – очень крепкий парень, хотя у него ещё немало проблем со стрельбой. Но у него уже заметен прогресс. Сейчас он уже находится в Тюмени и, возможно, побежит там спринт.

В целом костяк юниорской команды останется на следующий сезон, потому что при прочих равных мы брали более молодых ребят. Основу команды составили спортсмены 2001-2002 годов рождения», – сказал Брагин.

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