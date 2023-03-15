Эдуард Латыпов: «Было бы интересно провести совместный сбор с Норвегией, узнать, как тренируется одна из ведущих стран в биатлоне. Думаю, пока это невозможно»

рассказал, что ему было бы интересно потренироваться с норвежцами.

– Один из лидеров мирового биатлона – Норвегия. Тебе интересно было бы потренироваться с норвежцами? Вот чтобы биатлонисты сборных России и Норвегии провели совместный сбор.

– Конечно, было бы интересно, это же опыт. Интересно узнать, как тренируется одна из ведущих стран в биатлоне, какой у них подход к тренировкам, отношение. Обычно мало вариантов, при которых мы можем потренироваться с ними. Мы пересекались просто на сборах в одном месте, но, думаю, пока невозможно провести сбор вместе, как одна команда. Хотя было бы прикольно.

– Вообще нужен такой обмен опытом? Или у каждой сборной все-таки должны быть секреты, которые никто не должен видеть?

– Понятно, что ты не будешь весь год тренироваться с ними. Но если провести один совместный сбор, то никакие секреты не утаишь, мне так кажется. При этом ты же не залезешь в организм спортсмена, каждый сам контролирует свое состояние, это индивидуальный аспект, и его не подсмотришь. Можно дать одинаковое задание двум спортсменам, и они сделают эту работу по-разному. Не всегда один и тот же план тренировок влияет на спортсменов одинаково.

Кто-то может более грамотно подойти к тренировочному процессу, лучше чувствует свой организм. И тренировка зайдет ему намного лучше, принесет больше положительного эффекта, чем другому спортсмену, хотя делали одно и то же. Важна физиология и отношение самого спортсмена к тренировочному процессу. Кто-то с большим желанием тренируется, все делает с умом, очень много факторов на самом деле.

– В чем уникальность ? И считаешь ли ты его уникальным?

– Конечно, Йоханнес – уникальный. Не каждый человек способен выигрывать столько гонок и весь сезон бежать на таком высоком уровне. Бо показывает действительно выдающиеся результаты. Он и стрельбу подтянул, и в лыжном ходе никому не дает шансов.

На данный момент он непобедимая машина. Не помню, чтобы кто-то даже близко составил ему конкуренцию в этом сезоне. Его результаты это и следствие его отношения к делу, хотя у него и так уже большое количество выигранных медалей и титулов. У норвежцев это, возможно, особенность менталитета, – сказал биатлонист.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам