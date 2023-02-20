Максимов о чемпионате мира в Оберхофе: «Если бы Латыпов стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам. Возможно, поборолся бы и с Йоханнесом Бо»

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Максим Максимов Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов предположил, как Эдуард Латыпов мог бы выступить на чемпионате мира в Оберхофе.

– Глядя на форму и состояние Эдуарда Латыпова, можно ли предположить, как бы он выглядел на чемпионате мира? Боролся бы за медали?

– Йоханнес Бо, конечно, сейчас силен как никогда. И он доказывает, что рядом с ним никто и не стоит, но думаю, что, если бы Эдик в спринте стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам.

И то, как он отработал на ноль в преследовании, также давало бы ему шанс и на чемпионате мира стоять на пьедестале.

Там может быть всякое, возможно, он бы заставил поволноваться и Йоханнеса Бо. Если бы норвежец помазал немножко больше, Эдуард, может, и поборолся бы с ним.

– Смотрели чемпионат мира?

– Смотрел нарезки, только то, что интересует, и больше глазами профессионала. Мы иностранцев всё-таки позиционируем как наших соперников, с которыми мы будем гоняться. Они – мировые лидеры, и нам нужно равняться на лучших, чтобы их побеждать, – сказал Максимов.

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4 комментария

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Биатлонная зима
Жаль, что у нас такого меткого и стабильного биатлониста нет
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Погладь быка
Без допинга подпортил бы он только воздух в луже
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зритель1988
При всём уважении к Латыпову,но чтоб такой Бё волновался нужен Фуркад и сам УЭБ в свои лучшие годы. А так да, может в одной гонке с 20из20 шансы были бы ( например в масс-старте), когда Бё уже просто был дико уставший.
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Iuasamotu
Вот сразу видно, что в России скучают за международными соревнованиями, типа КМ или ЧМ. Но нельзя, ибо сейчас идёт сво и обшаться с националистами из 50-ти недружественных стран, говорящих на десятках националистических языках мира, с точки зрения чудаковатого русского антифашизма, это моветон.
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