Максимов о чемпионате мира в Оберхофе: «Если бы Латыпов стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам. Возможно, поборолся бы и с Йоханнесом Бо»

Тренер сборной России по биатлону предположил, как мог бы выступить на чемпионате мира в Оберхофе.

– Глядя на форму и состояние Эдуарда Латыпова, можно ли предположить, как бы он выглядел на чемпионате мира? Боролся бы за медали?

– Йоханнес Бо, конечно, сейчас силен как никогда. И он доказывает, что рядом с ним никто и не стоит, но думаю, что, если бы Эдик в спринте стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам.

И то, как он отработал на ноль в преследовании, также давало бы ему шанс и на чемпионате мира стоять на пьедестале.

Там может быть всякое, возможно, он бы заставил поволноваться и . Если бы норвежец помазал немножко больше, Эдуард, может, и поборолся бы с ним.

– Смотрели чемпионат мира?

– Смотрел нарезки, только то, что интересует, и больше глазами профессионала. Мы иностранцев всё-таки позиционируем как наших соперников, с которыми мы будем гоняться. Они – мировые лидеры, и нам нужно равняться на лучших, чтобы их побеждать, – сказал Максимов.

Йоханнес Бо все-таки человек: задохнулся в последней гонке ЧМ, но поставил рекорд