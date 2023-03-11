Латыпов после 5-й победы на Кубке Содружества: «Йоханнес Бо же как-то это делает. Я тоже могу»

Теги сборная России сборная Норвегии сборная Беларуси Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов сравнил себя с норвежцем Йоханнесом Бо после победы на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе в Тюмени – эта победа стала для него пятой подряд в рамках Кубка Содружества-2022/23. Также он досрочно победил в общем зачете соревнований.

«Я выполняю свою задачу. На каждый старт выхожу бороться не только с соперниками, но и сам с собой. Стараюсь ошибки исправить – не так легко их исправить, не так быстро.

Я планировал начать спокойно, чтобы вработаться – с первого рубежа отработать, а потом дальше уже повышать скорость и держать расстояние. По всему кругу меня вели, я чувствовал это расстояние, чувствовал себя спокойнее и не старался убегать, а старался работать своим темпом.

Честно сказать, ветер мне помешал только на лежке – сдуло выстрел. На стойке первым выстрелом я не довел сам, на последнем выстреле – тоже, я уже пытался быстро отстреляться, но не довел. Так что на стойке мне ветер не мешал, только на лежке он поменялся и я переизготовился, чтобы сработать хорошо.

Конечно, рад этому званию, что получилось выиграть общий зачет Кубка Содружества. Но в борьбе это намного лучше, интереснее, для меня как для спортсмена это и прогресс, и удовольствие. К сожалению, так иногда бывает, что есть болезнь, и у спортсменов тоже. Я желаю Антону (Смольскому) выздороветь и чтобы уже в Ханты-Мансийске мы вышли на старт побороться.

Мотивация на масс-старт есть. Бегаю, чтобы получать удовольствие от гонок. Завтра такой же старт, буду решать свои задачи. Надо стараться это делать (одержать шестую победу на этапах Кубка Содружества – Sports.ru), Йоханнес Бо же как-то это делает. Я тоже могу», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

8 комментариев

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Глеб Вихрев
КЛОУН
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Hardy
лучше бы ты мог не обделываться в золотой эстафете
+1
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Hardy
🤣🤣🤣
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Людмила Преснякова
Да,уж, скромный ты наш ,сравниться с Йоханнесом, это каким скромным надо быть.Не могу забыть олимпиаду в исполнении Латыпова, где только сам за себя боролся.
+3
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+3
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starichok77
честно скажем 5 побед против 17 это далеко не одно и тоже, тем более, что КС и КМ это, как небо и земля))
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Погладь быка
Видели мы как ты можешь. И на КМ, и на ЧР в этом году, где Антон и выступал, и где вы его не допускали стеля тебе дорожку, везде ты был далеко позади него. Мягко говоря, Эдик, далеко тебе и до Антона и до Йоси.
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galaxy***
Да, к сожалению, Эдуарду приходится бороться с самим собой, поскольку больше не с кем. У мужчин к концу сезона конкуренция совсем пропала.
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papadok
Пожалуй, единственный из наших биатлонистов, кого не хватает на КМ.
+6
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