Латыпов после 5-й победы на Кубке Содружества: «Йоханнес Бо же как-то это делает. Я тоже могу»

Эдуард Латыпов сравнил себя с норвежцем Йоханнесом Бо после победы на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе в Тюмени – эта победа стала для него пятой подряд в рамках Кубка Содружества-2022/23. Также он досрочно победил в общем зачете соревнований.

«Я выполняю свою задачу. На каждый старт выхожу бороться не только с соперниками, но и сам с собой. Стараюсь ошибки исправить – не так легко их исправить, не так быстро.

Я планировал начать спокойно, чтобы вработаться – с первого рубежа отработать, а потом дальше уже повышать скорость и держать расстояние. По всему кругу меня вели, я чувствовал это расстояние, чувствовал себя спокойнее и не старался убегать, а старался работать своим темпом.

Честно сказать, ветер мне помешал только на лежке – сдуло выстрел. На стойке первым выстрелом я не довел сам, на последнем выстреле – тоже, я уже пытался быстро отстреляться, но не довел. Так что на стойке мне ветер не мешал, только на лежке он поменялся и я переизготовился, чтобы сработать хорошо.

Конечно, рад этому званию, что получилось выиграть общий зачет Кубка Содружества. Но в борьбе это намного лучше, интереснее, для меня как для спортсмена это и прогресс, и удовольствие. К сожалению, так иногда бывает, что есть болезнь, и у спортсменов тоже. Я желаю Антону (Смольскому) выздороветь и чтобы уже в Ханты-Мансийске мы вышли на старт побороться.

Мотивация на масс-старт есть. Бегаю, чтобы получать удовольствие от гонок. Завтра такой же старт, буду решать свои задачи. Надо стараться это делать (одержать шестую победу на этапах Кубка Содружества – Sports.ru), Йоханнес Бо же как-то это делает. Я тоже могу», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».