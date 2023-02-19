Тихонов о чемпионате мира в Оберхофе: «Латыпов мог бы составить серьезную конкуренцию норвежцам»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о доминировании норвежских биатлонистов.

Сборная Норвегии одержала победу в медальном зачете чемпионата мира-2023 в Оберхофе.

– И у нас когда-то долго длились наши победы. Мы столько выигрывали, что и норвежцы были вторыми-третьими. Немцы были после нас.

У них родилась талантливая команда с талантливыми спортсменами. В любой стране и в любом виде спорта бывают провалы. Навечно не может утвердиться одна страна. Сегодня есть Бо, завтра в Италии кто-то появится или в России.

– Кто из россиян мог бы конкурировать с норвежцами?

– На сегодняшний день, мог бы составить серьезную конкуренцию. Это было бы намного интереснее для журналистов. Так получился норвежский сезон.

Мы выигрывали четыре золота из шести, порадовали всю страну. Это было в 1996 году. Каждый год у нас без медалей не обходилось. Норвежцы с братьями Бо – это все временно.

– Если бы россияне были допущены на чемпионата мира, то серьезно бы уменьшилось число медалей у норвежцев?

– Трудно сказать. Сегодня они сильны. Но могли бы наши побороться. Мужчины особенно. И в эстафетной гонке, и в масс-старте. Подразбавили бы немножко.

Пик формы должен приходится на начало февраля. Я всегда на этом настаивал, будучи президентом. Поэтому у нас и получилось, – сказал Тихонов.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru