Тихонов о чемпионате мира в Оберхофе: «Латыпов мог бы составить серьезную конкуренцию норвежцам»

Теги Александр Тихонов сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о доминировании норвежских биатлонистов.

Сборная Норвегии одержала победу в медальном зачете чемпионата мира-2023 в Оберхофе.

– И у нас когда-то долго длились наши победы. Мы столько выигрывали, что и норвежцы были вторыми-третьими. Немцы были после нас. 

У них родилась талантливая команда с талантливыми спортсменами. В любой стране и в любом виде спорта бывают провалы. Навечно не может утвердиться одна страна. Сегодня есть Бо, завтра в Италии кто-то появится или в России.

– Кто из россиян мог бы конкурировать с норвежцами?

– На сегодняшний день, Латыпов мог бы составить серьезную конкуренцию. Это было бы намного интереснее для журналистов. Так получился норвежский сезон. 

Мы выигрывали четыре золота из шести, порадовали всю страну. Это было в 1996 году. Каждый год у нас без медалей не обходилось. Норвежцы с братьями Бо – это все временно.

– Если бы россияне были допущены на чемпионата мира, то серьезно бы уменьшилось число медалей у норвежцев?

– Трудно сказать. Сегодня они сильны. Но могли бы наши побороться. Мужчины особенно. И в эстафетной гонке, и в масс-старте. Подразбавили бы немножко.

Пик формы должен приходится на начало февраля. Я всегда на этом настаивал, будучи президентом. Поэтому у нас и получилось, – сказал Тихонов.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Почему Норвегия доминирует в зимнем спорте и не только? Исследование Sports.ru

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7 комментариев

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Регион-36
Что за манера говорить за всю страну ?) Боюсь в 96-ом году, всей стране было не до радостей, из за 4 медалей по биатлону, да и сейчас тоже, случись они.
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Нэт
Латыпов мог бы составит конкуренцию Кристиансену и Дале, не более
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Игор Ткачук
Ответ 5658y8bs5f
Тихонов - Норвежцы это временно. Норвегия на протяжении всего существования биатлона имеет огромную историю а в 21 веке лидер по медалям олимпиад и чм.
ТИХОНОВ НА ОЛИМПИАДАХ НЕ ВЫИГРАЛ НИ ОДНОЙ ЛИЧНОЙ МЕДАЛИ. ВСЕ ЕГО 4-РЕ ЗОЛОТА ЕТО ЕСТАФЕТЫ. УЖЕ БЫ ПОМОЛЧАЛ О ВРЕМЕННЫХ НОРВЕЖЦАХ. А ВЫ ВСПОМНИТЕ, ЧТО ОН ГОВОРИЛ О ЛАТЫПОВЕ КОГДА ТОТ ПРОВАЛИЛ ЕСТАФЕТУ НА ОЛИМПИАДЕ. У ЕТОГО СТАРОГО МАРАЗМАТИКА НЕТ НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ. ОН ЖЕ ЛАТЫПОВА ПРОСТО УНИЧТОЖАЛ И УНИЖАЛ, А СЕЙЧАС ОН БЫ ВДРУГ СОСТАВИЛ КОНКУРЕНЦИЮ НОРВЕЖЦАМ. БРЕД СТАРОГО МАРАЗМАТИКА.
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regnengeist
Не уменьшилось бы число их медалей.
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5658y8bs5f
Тихонов - Норвежцы это временно. Норвегия на протяжении всего существования биатлона имеет огромную историю а в 21 веке лидер по медалям олимпиад и чм.
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Лжетрофеич
Так себе попытка, напрягись, мы верим, ты можешь лучше. Пока Васильев ведет с большим счетом
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Олег Мохов
тихонов;Я бы там перебухал всех.
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