Латыпов о критике со стороны Губерниева: «Нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение»
Эдуард Латыпов рассказал, как реагирует на критику со стороны Дмитрия Губерниева.
– Как относишься к критике Губерниева по поводу стрельбы? Он периодически критикует тебя и Иру Казакевич. Мол, сезон без Кубка мира, чего волноваться на стрельбе, надо расслабиться.
– Да нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение. И у меня бывают ошибки, Губерниев же не просто так критикует. Ошибки не связаны с волнением, много других нюансов. Нужно просто спокойно решать их, – сказал биатлонист.
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