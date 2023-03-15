Латыпов о критике со стороны Губерниева: «Нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Эдуард Латыпов Биатлон

Эдуард Латыпов рассказал, как реагирует на критику со стороны Дмитрия Губерниева.

– Как относишься к критике Губерниева по поводу стрельбы? Он периодически критикует тебя и Иру Казакевич. Мол, сезон без Кубка мира, чего волноваться на стрельбе, надо расслабиться.

– Да нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение. И у меня бывают ошибки, Губерниев же не просто так критикует. Ошибки не связаны с волнением, много других нюансов. Нужно просто спокойно решать их, – сказал биатлонист.

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3 комментария

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кот с дивана
Ответ Пенчекряк
Что-то я не припомню критику Латыпова со стороны Губерниева. Видно, что он персонально за него болеет. Иногда троллит и поддевает, когда Эд тупит на стрельбе. Но прям критики с его стороны не было. Как и в адрес Казакевич.
Орать пол-эфира, когда Латыпов идёт лидером "это ничего не значит, впереди же стойка" и постоянно акцентировать на этом внимание - это даже не критика, а гнобление, если что.
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Пенчекряк
Что-то я не припомню критику Латыпова со стороны Губерниева. Видно, что он персонально за него болеет. Иногда троллит и поддевает, когда Эд тупит на стрельбе. Но прям критики с его стороны не было. Как и в адрес Казакевич.
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-1
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Dinamik1
Пусть губер почитает критику о себе.Сколько заслуженой грязи и гадости о нем пишут мама не горюй.
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