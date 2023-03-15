Латыпов о критике со стороны Губерниева: «Нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение»

рассказал, как реагирует на критику со стороны .

– Как относишься к критике Губерниева по поводу стрельбы? Он периодически критикует тебя и Иру Казакевич. Мол, сезон без Кубка мира, чего волноваться на стрельбе, надо расслабиться.

– Да нормально отношусь, меня это не обижает. Каждый вправе высказывать свое мнение. И у меня бывают ошибки, Губерниев же не просто так критикует. Ошибки не связаны с волнением, много других нюансов. Нужно просто спокойно решать их, – сказал биатлонист.