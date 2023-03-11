Даниил Серохвостов: «Когда Латыпов просто доезжает и никто с ним не борется, от этого даже деградируешь чуть‑чуть»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о недостатке конкуренции на Кубке Содружества.

Сегодня Серохвостов занял второе место в пасьюте на заключительном этапе в Тюмени. Победил Эдуард Латыпов.

– Кубок Содружества – хорошая альтернатива Кубку мира?

– Нет, конечно. По сути, это тот же Кубок России.

– В таких условиях можно прогрессировать?

– Тяжело прогрессировать, когда такие гонки. Когда лидер Эдик Латыпов просто доезжает и никто с ним не борется. От этого даже деградируешь чуть‑чуть. Надеюсь, что скоро нас вернут на международные соревнования. Но это будет их (Международного союза биатлонистов) решение, а не наше, – цитирует Серохвостова «Матч ТВ».

«Завтра я настроен побороться за первое место в масс-старте, а Эдик пусть будет где-то четвёртым. Надеюсь за второе-третье место будет острая борьба до самого финиша, но пусть она пройдет без меня. Мне бы хотелось выиграть уверенно и подождать их на финише.

На самом деле, это все шутки. Классно, когда до финиша идет борьба между тремя-четырьмя спортсменами. Это очень зрелищно и нравится зрителям. Да и самим спортсменам лучше так, чем просто доезжать.

Пойду ли я на концерт Дмитрия Губерниева в Тюмени? Нет, потому что нам не стоит выезжать из «Жемчужины Сибири». У нас полгостиницы болеет, тренеры рекомендуют меньше контактировать с другими людьми, поэтому в город лучше не ездить. У белорусов вообще почти все слегли, и почти никто не бежит», – рассказал Серохвостов Metaratings.