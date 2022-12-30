Дмитрий Губерниев: «Лучший биатлонист 2022 года в России – Латыпов. Три олимпийские медали просто так не завоевываются»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего российского биатлониста 2022 года.

«Лучший биатлонист 2022 года в России – . Без всякого сомнения. Три олимпийские медали просто так не завоевываются. Конечно, он стал причиной нашей самой большой боли разочарования, ведь мы могли получить золото в той эстафете, но все же сборная осталась призером.

По‑прежнему верю в Эдуарда, он большой молодец, очень хороший парень. Сильно за него болею и люблю», – сказал Губерниев.