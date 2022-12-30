Дмитрий Губерниев: «Лучший биатлонист 2022 года в России – Латыпов. Три олимпийские медали просто так не завоевываются»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего российского биатлониста 2022 года.

«Лучший биатлонист 2022 года в России – Латыпов. Без всякого сомнения. Три олимпийские медали просто так не завоевываются. Конечно, он стал причиной нашей самой большой боли разочарования, ведь мы могли получить золото в той эстафете, но все же сборная осталась призером.

По‑прежнему верю в Эдуарда, он большой молодец, очень хороший парень. Сильно за него болею и люблю», – сказал Губерниев.

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5 комментариев

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Ответ Максим Катебо
Макс Цветков. Восстал из ниоткуда, и провёл выдающуюся для себя Олимпиаду. Эдик, конечно, тоже достойный сезон в статусе лидера сборной.
Еще достойно проиграл Смольскому в ОИ индивидуалке.
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Российского да. Но Смольский откровенно лучше. Серебряный призер ОИ. Обошедший Бе. Лидер Кубка содружества.
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Andry 72
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Он эстафетой всё перечеркнул
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Максим Катебо
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Макс Цветков.
Восстал из ниоткуда, и провёл выдающуюся для себя Олимпиаду.
Эдик, конечно, тоже достойный сезон в статусе лидера сборной.
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Olga.t
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Не могу забыть мужскую олимпийскую эстафету)
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