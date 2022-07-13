Губерниев о промахах Латыпова в олимпийской эстафете: «Я всю страну подготовил к тому, что сейчас будет победа, и ее в итоге не было. Это был огромный удар»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о переживаниях из-за промахов российского биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я две ночи не спал, после того как Эдик Латыпов не попал (в эстафете на Олимпиаде-2022). Это было для меня жесточайшим разочарованием, комментаторской и болельщицкой не трагедией, но катастрофой.

Когда делили эфиры между Первым и Россией – хотя я бы предпочел, чтобы три канала участвовали, я бы тогда комментировал не половину, а две трети гонок – я очень сильно радовался, что мне досталась женская эстафета в лыжах. Я вообще очень люблю женский спорт. Я так надеялся, что наши выиграют эстафету, и девчонки выиграли, молодцы. Я там плакал, утирая слезы.

Но вот латыповский последний рубеж… Я уже всю страну подготовил к тому, что сейчас будет победа, и в итоге никакой победы не было. Это был огромный удар», – сказал Губерниев.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

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