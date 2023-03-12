Анастасия Гореева: «Настраивалась сегодня максимально на гонку. Кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина»

Теги сборная России жен Анастасия Гореева Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Гореева назвала масс-старт любимой дисциплиной после победы на Кубке Содружества.

Сегодня биатлонистка выиграла масс-старт на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

«Я тоже настраивалась сегодня максимально на эту гонку. Кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина. По-моему, все масс-старты я была в призах или в цветах точно. Рада, что сегодня удалось выиграть в этой заключительной гонке Кубка Содружества.

Первый промах? Это я поспешила, убегала в гонку. Рада, что не сдалась и продолжила концентрироваться, и отработала чисто», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок Содружества. Гореева выиграла масс-старт, Гербулова – 2-я, Носкова – 3-я, Алимбекова – 6-я, Юрлова – 9-я

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8 комментариев

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Gondeira
Ответ тоторо
че вы носитесь с этим общим зачетом КС я не пойму, как курица с яйцом, сказано было что туда входят роллеры, в которых не всегда принимали участия ни Гореева, ни Шевченко
Повторю потертый комент: торкорушка - читать не умеет)))
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Gondeira
Ответ тоторо
милое,в медальном зачете Гореева обогнала и Куклину и Днару, у Насти в тотале 9 наград,у Динары 7 ,у Ларисы - 8. У вас проблемы с запоминанием результатов и математикой?))) пс. че уже резултаты КС для вас не важны стали посл етого как Сливко обогнала Ирину в общем зачете?) Быстро вы переобулись, вчеа еще дифирамбы пели Ирине что она третья из наших там))) пора вам обувную фабрику открывать. ппс. ну че круто Катюха сьела твю иришку?) не на ту ставишь ты ,давно тебе говорю, хватит смотрть на возраст, и петь дифирамбы той которая всего лишь на полтора года младше носковой но по твоему мнению это делает ее вечно перспективной))) переобуйся пока не поздно
дорогющя, медальный зачет всегда считался сначала по золоту, потом по серебру, потом бронзе, а так как хочется топрорушке. ))
Общий(зимний)
Алимбекова: 7, 3, 1(4, 2, 1)
Кукла: 5, 1, 1(5, 1, 1)
Гореева: 4, 2, 2(4, 2, 2)
Гербулова: 3, 5, 3(1, 3, 3)
Казакевич: 3, 2, 3(2, 2, 1)
Дербушева: 3, 1, 6(1, 1, 3)
Каплина: 3, 1, 3(3, 1, 2)
Носкова: 2, 4, 7(2, 3, 5)
Сливко: 1, 7, 3(1, 6, 3)
Шевченко А: 1, 3, 2(1, 1, 2)
Довгая: 1, 1, 0(1, 1, 0)
Батманова: 0, 1, 1(0, 0, 1)
Шевченко Н: 0, 1, 0(0, 1, 0)
Калинина: 0, 1, 0(0, 1, 0)
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Игорь Мельников
Этот сезон добавит Насте уверенности. Скорость есть, стрелять качественно может, сбалансированная спортсменка. Улучшить ей скорострельность, и концентрацию на рубежах, и может стать одной из лучших в нашей сборной.
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тоторо
Ответ Gondeira
Комментарий удален модератором
милое,в медальном зачете Гореева обогнала и Куклину и Днару, у Насти в тотале 9 наград,у Динары 7 ,у Ларисы - 8. У вас проблемы с запоминанием результатов и математикой?)))
пс. че уже резултаты КС для вас не важны стали посл етого как Сливко обогнала Ирину в общем зачете?) Быстро вы переобулись, вчеа еще дифирамбы пели Ирине что она третья из наших там))) пора вам обувную фабрику открывать.
ппс. ну че круто Катюха сьела твю иришку?) не на ту ставишь ты ,давно тебе говорю, хватит смотрть на возраст, и петь дифирамбы той которая всего лишь на полтора года младше носковой но по твоему мнению это делает ее вечно перспективной))) переобуйся пока не поздно
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Gondeira
Ответ тоторо
че вы носитесь с этим общим зачетом КС я не пойму, как курица с яйцом, сказано было что туда входят роллеры, в которых не всегда принимали участия ни Гореева, ни Шевченко
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закрыт по беспределу
Анастасия Масс-стартовна
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тоторо
Ответ Gondeira
Горееву уже вполне к состоявшимся спортсменкам можно отнести по итогам этого сезона. Да, Алимбекову и Куклину в медальном зачете обойти не удалось, но там опппыт на 5-10 лет больше.))
че вы носитесь с этим общим зачетом КС я не пойму, как курица с яйцом, сказано было что туда входят роллеры, в которых не всегда принимали участия ни Гореева, ни Шевченко
+2
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Gondeira
Горееву уже вполне к состоявшимся спортсменкам можно отнести по итогам этого сезона. Да, Алимбекову и Куклину в медальном зачете обойти не удалось, но там опппыт на 5-10 лет больше.))
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тоторо
да судя по сезону МС Насте удаются лучше всего)
а вообще правильно разложилась, рванула после третьей стрельбы чтобы сделать задел, чтобы можно было пробежать спокойно 1 штрафной круг, в стиле Эдика кооче пробежала 4й и финишнй этапы
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