Анастасия Гореева: «Настраивалась сегодня максимально на гонку. Кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина»
Анастасия Гореева назвала масс-старт любимой дисциплиной после победы на Кубке Содружества.
Сегодня биатлонистка выиграла масс-старт на заключительном этапе соревнований в Тюмени.
«Я тоже настраивалась сегодня максимально на эту гонку. Кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина. По-моему, все масс-старты я была в призах или в цветах точно. Рада, что сегодня удалось выиграть в этой заключительной гонке Кубка Содружества.
Первый промах? Это я поспешила, убегала в гонку. Рада, что не сдалась и продолжила концентрироваться, и отработала чисто», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».
❄️ PARI Кубок Содружества. Гореева выиграла масс-старт, Гербулова – 2-я, Носкова – 3-я, Алимбекова – 6-я, Юрлова – 9-я
Общий(зимний)
Алимбекова: 7, 3, 1(4, 2, 1)
Кукла: 5, 1, 1(5, 1, 1)
Гореева: 4, 2, 2(4, 2, 2)
Гербулова: 3, 5, 3(1, 3, 3)
Казакевич: 3, 2, 3(2, 2, 1)
Дербушева: 3, 1, 6(1, 1, 3)
Каплина: 3, 1, 3(3, 1, 2)
Носкова: 2, 4, 7(2, 3, 5)
Сливко: 1, 7, 3(1, 6, 3)
Шевченко А: 1, 3, 2(1, 1, 2)
Довгая: 1, 1, 0(1, 1, 0)
Батманова: 0, 1, 1(0, 0, 1)
Шевченко Н: 0, 1, 0(0, 1, 0)
Калинина: 0, 1, 0(0, 1, 0)
пс. че уже резултаты КС для вас не важны стали посл етого как Сливко обогнала Ирину в общем зачете?) Быстро вы переобулись, вчеа еще дифирамбы пели Ирине что она третья из наших там))) пора вам обувную фабрику открывать.
ппс. ну че круто Катюха сьела твю иришку?) не на ту ставишь ты ,давно тебе говорю, хватит смотрть на возраст, и петь дифирамбы той которая всего лишь на полтора года младше носковой но по твоему мнению это делает ее вечно перспективной))) переобуйся пока не поздно
а вообще правильно разложилась, рванула после третьей стрельбы чтобы сделать задел, чтобы можно было пробежать спокойно 1 штрафной круг, в стиле Эдика кооче пробежала 4й и финишнй этапы