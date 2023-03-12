Анастасия Гореева: «Настраивалась сегодня максимально на гонку. Кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина»

Анастасия Гореева назвала масс-старт любимой дисциплиной после победы на Кубке Содружества.

Сегодня биатлонистка выиграла масс-старт на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

«Я тоже настраивалась сегодня максимально на эту гонку. Кажется, что масс-старт теперь моя любимая дисциплина. По-моему, все масс-старты я была в призах или в цветах точно. Рада, что сегодня удалось выиграть в этой заключительной гонке Кубка Содружества.

Первый промах? Это я поспешила, убегала в гонку. Рада, что не сдалась и продолжила концентрироваться, и отработала чисто», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок Содружества. Гореева выиграла масс-старт, Гербулова – 2-я, Носкова – 3-я, Алимбекова – 6-я, Юрлова – 9-я