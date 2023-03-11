Виктория Сливко: «Скольжение было тяжелое, с первого круга пришлось работать не в том режиме, в котором планировала. Рада за Настю Шевченко, она герой»
Виктория Сливко объяснила, почему не поборолась на финише в гонке преследования.
Победу на этапе Кубка Содружества в Тюмени одержала Анастасия Шевченко.
«Я рада за Настю Шевченко, мы дружим. У нее были проблемы, я о них знаю, но она герой. И я порадовалась.
Почему не поборолась на финише? Скольжение было тяжелое, с первого круга пришлось работать не в том режиме, в котором планировала. Перед пристрелкой пошел резко снег, скольжение поменялось сильно, лыжи начали прилипать.
Какой план на гонку в воскресенье? Буду стараться показать максимальный результат. Но все девочки хотят занять высокие места, поэтому будем бороться.
Благодарна болельщикам, очень круто. На четвертой стрельбе трибуны гудели, у меня мурашки были», – сказала Сливко.
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