Виктория Сливко: «Скольжение было тяжелое, с первого круга пришлось работать не в том режиме, в котором планировала. Рада за Настю Шевченко, она герой»

объяснила, почему не поборолась на финише в гонке преследования.

Победу на этапе Кубка Содружества в Тюмени одержала .

«Я рада за Настю Шевченко, мы дружим. У нее были проблемы, я о них знаю, но она герой. И я порадовалась.

Почему не поборолась на финише? Скольжение было тяжелое, с первого круга пришлось работать не в том режиме, в котором планировала. Перед пристрелкой пошел резко снег, скольжение поменялось сильно, лыжи начали прилипать.

Какой план на гонку в воскресенье? Буду стараться показать максимальный результат. Но все девочки хотят занять высокие места, поэтому будем бороться.

Благодарна болельщикам, очень круто. На четвертой стрельбе трибуны гудели, у меня мурашки были», – сказала Сливко.