Ирина Казакевич: «Со стрельбой стоя я не то чтобы испытываю проблемы, но есть небольшие трудности. Это больше технические ошибки, чем психология»

Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своих проблемах в стрельбе.

Сегодня спортсменка заняла пятое место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени, допустив четыре промаха.

– Нелюбимая моя стрельба стоя, с которой я не то чтобы испытываю проблемы, но есть небольшие трудности. Стоило мне столько раз ошибиться на первой стрельбе стоя, что в дальнейшем невозможно было бороться за тройку даже при чистой стрельбе на последнем рубеже. Для меня идеальная стрельба была бы «ноль, ноль, один, один». Тогда это позволило бы мне бороться за тройку.

Я бы не сказала, что сегодня идеальные условия. Была сложная пристрелка, ветер гулял то влево, то вправо. Но не было таких больших порывов, это больше технические ошибки, чем психология.

За одного человека я всегда радуюсь, как за себя – за Тамару Дербушеву. Те, кто близко общаются, действительно рады друг за друга. Молодец сегодня Анастасия Шевченко, мы тренируемся в одной команде. Если не получилось у тебя, а получилось у спортсмена из твоей команды, это действительно приятно.

– Юрлова‑Перхт сегодня шестая и без промахов. Вас удивил ее результат?

– Ее нули не удивили. Екатерина всегда отличалась стабильностью в стрельбе. Плюс она приехала сюда счастливая, довольная после того, как не выступала столько времени. Здесь такая атмосфера приятная. Она выходит на гонки как на какой‑то праздник. Я после финиша сказала ей, что мне многому нужно поучиться у нее, – сказала Казакевич.

❄️PARI Кубок Содружества. Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования, Сливко – 2-я, Алимбекова-Смольская – 4-я, Юрлова – 6-я