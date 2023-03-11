Екатерина Юрлова: «Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому легко удается стрелковый компонент»

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Екатерина Юрлова‑Перхт заявила, что получает удовольствие от соревнований.

Сегодня спортсменка заняла шестое место в гонке преследования на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени, не допустив ни одного промаха.

«Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому удается легко стрелковый компонент.

Надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться», – сказала чемпионка мира 2015 года.

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?

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4 комментария

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тоторо
катя выиграет МС
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вовочка6762
Вот Юрлова и показала на каком уровне находится наш биатлон сейчас !
Надо бы еще Тихонова вывести на старт в лисьей шубе !
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Марина Федоткина
Катюша ! Ты большая умница ! Некоторым нашим девочкам у тебя есть чему поучиться . Не даром , многие сборницы всегда обращалются к тебе за советом . Особенно на ОИ ! Очень рада твоему возвращению ! Успехов тебе !
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maripous
Молодец, Катя! Так и надо.
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