Екатерина Юрлова: «Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому легко удается стрелковый компонент»
Биатлонистка Екатерина Юрлова‑Перхт заявила, что получает удовольствие от соревнований.
Сегодня спортсменка заняла шестое место в гонке преследования на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени, не допустив ни одного промаха.
«Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому удается легко стрелковый компонент.
Надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться», – сказала чемпионка мира 2015 года.
Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?
Надо бы еще Тихонова вывести на старт в лисьей шубе !