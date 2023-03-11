Екатерина Юрлова: «Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому легко удается стрелковый компонент»

Биатлонистка Екатерина Юрлова‑Перхт заявила, что получает удовольствие от соревнований.

Сегодня спортсменка заняла шестое место в гонке преследования на этапе PARI Кубка Содружества в Тюмени, не допустив ни одного промаха.

«Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому удается легко стрелковый компонент.

Надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться», – сказала чемпионка мира 2015 года.

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?