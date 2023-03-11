Анастасия Шевченко: «Это первая золотая медаль, она выплакана потом, кровью и соплями – всем, чем угодно»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Анастасия Шевченко Кубок Содружества Биатлон

Анастасия Шевченко высказалась о добытой «потом и кровью» победе на Кубке Содружества.

Сегодня биатлонистка выиграла гонку преследования на заключительном этапе в Тюмени.

«Мы приехали на четвертый рубеж, и я понимала, что нужно стрелять «ноль». Другие соперницы давали мне шанс, поэтому старалась отработать, все получилось.

Вика Сливко была от меня в пяти секундах, но когда бежали, знала, что могу конкурировать. По трассе мне говорили, что убегаю с каждым шагом. Думала и говорила себе, что важно бежать и нигде не споткнуться.

Я очень счастлива. Это первая золотая медаль, она выплакана потом, кровью и соплями – всем, чем угодно. Мы были в Тюмени на сборе, понимала, какой тут ветер. На последнем выстреле была моя психология, пыталась попасть наверняка», – сказала Шевченко.

❄️PARI Кубок Содружества. Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования, Сливко – 2-я, Алимбекова-Смольская – 4-я, Юрлова – 6-я

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5 комментариев

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притвиц
Ответ Погладь быка
Наслаждайся щедрым подарком Динары.
Настя обставила Динару, как школьницу в этой гонке , о подарке и речи не может быть (если Вы в спорте хоть что-то смыслите), еще одна такая гонка и КС уйдет к Сливко или это тоже будет подарок.
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heivani
Неожиданно,но Настя становится лидером среди своих сборниц Свердловской обл.Так держать!
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Viks
"она выплакана потом, кровью и соплями" --- Плачет потом и кровью?
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starichok77
самая улыбчивая наша биатлонистка
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