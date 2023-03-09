Анастасия Шевченко: «Жаль, что не дотерпела последний круг. Немножко ныла нога, но я собрала волю в кулак и добежала как смогла»
Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила выступление в спринте на Кубке Содружества.
Спортсменка заняла второе место в спринте на этапе в Тюмени.
«Перед гонкой я сказала, что жесткая трасса и хорошая погода – это не мой конек. Но в итоге решила, что раз хорошая погода, то почему бы не отдать все силы и настроиться на хорошую стрельбу. У меня получилось.
Жаль, что не дотерпела последний круг. Немножко ныла нога, но я собрала всю свою волю и силы в кулак и добежала как смогла», – сказала Шевченко.
Жаль, Наташа на ноль не стреляет. Хотелось бы её посмотреть при равной стрельбе с нулями, какое место заняла бы.