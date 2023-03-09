Анастасия Шевченко: «Жаль, что не дотерпела последний круг. Немножко ныла нога, но я собрала волю в кулак и добежала как смогла»

Теги сборная России жен Анастасия Шевченко Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила выступление в спринте на Кубке Содружества.

Спортсменка заняла второе место в спринте на этапе в Тюмени.

«Перед гонкой я сказала, что жесткая трасса и хорошая погода – это не мой конек. Но в итоге решила, что раз хорошая погода, то почему бы не отдать все силы и настроиться на хорошую стрельбу. У меня получилось.

Жаль, что не дотерпела последний круг. Немножко ныла нога, но я собрала всю свою волю и силы в кулак и добежала как смогла», – сказала Шевченко.

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7 комментариев

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Hardy
по глупости угробила себе ногу, ну и нечего тогда жаловаться
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тоторо
Ответ Люблю Женьку
Молодец, Настя! Жаль, Наташа на ноль не стреляет. Хотелось бы её посмотреть при равной стрельбе с нулями, какое место заняла бы.
сейчас наташа шевченко явно на спаде, пик у нее был в Чайковском, потом болезнь, так что и нулями врядли бы за подиум поборолась,42с отставания ногами
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тоторо
Ответ Игорь Мельников
Надоела Шевченко со своим нытьём. Слить 18сек на финишном круге , и ссылаться на вечно больную ногу, так себе занятие.
она теперь всю карьеру будет ссылаться на ноющую ногу
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притвиц
Самоотверженная спортсменка , характера и силы воли не занимать , удачи Насте , да и всем шашиловцам тоже.
0
-3
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Игорь Мельников
Надоела Шевченко со своим нытьём. Слить 18сек на финишном круге , и ссылаться на вечно больную ногу, так себе занятие.
+2
-2
0
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Люблю Женьку
Молодец, Настя!
Жаль, Наташа на ноль не стреляет. Хотелось бы её посмотреть при равной стрельбе с нулями, какое место заняла бы.
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Enry
Такими темпами сама угробит себе и ногу, и карьеру.
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