Елизавета Каплина: «Гонки на Кубке Содружества в Тюмени для меня проходные, потому что основная подготовка нацелена на чемпионат России в Ханты-Мансийске»

прокомментировала неудачное выступление в спринте на Кубке Содружества.

Биатлонистка заняла 30-е место в спринте на этапе в Тюмени.

«Очень тяжелая получилась гонка. После болезни я думала, что будет полегче, но было тяжело с первого круга, с самого старта. Еще и стрельба подвела. Три штрафа лежа и два стоя – это слишком много. Конечно, до чемпионата России еще надо восстанавливаться.

Сегодня идеальная погода и снег. В предыдущие тренировочные дни, а я здесь на сборе с 28 февраля, была переменчивая погода со снегом, а сегодня все идеально, но у меня гонка не получилась. Что касается подготовки лыж, то скольжение у меня было оптимальное.

Гонки на Кубке Содружества в Тюмени для меня проходные, потому что основная подготовка нацелена на чемпионат России в Ханты-Мансийске. Сейчас нужно посмотреть, в каком я состоянии после болезни.

У нас хорошая дружеская атмосфера в команде. На трассе мы соперничаем без компромиссов, но после финиша это противостояние сразу отключается, и мы друг друга поддерживаем», – сказала Каплина.