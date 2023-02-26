Артем Истомин: «Планируем, что Миронова выступит в Тюмени и Ханты-Мансийске, но будем смотреть на ее восстановление»

Теги сборная России жен чемпионат России Кубок России Светлана Миронова Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Тренер Артем Истомин рассказал, будет ли Светлана Миронова еще выступать в этом сезоне. 

Миронова пропустила большую часть сезона из-за проблем со здоровьем. Она выступила на финальном этапе Кубка России, где заняла 13-е место в спринте и 14-е в большом масс-старте.

«Планируем участие в Тюмени и Хантах, но будем смотреть на ее восстановление.

В этих гонках в Ижевске мы тоже планировали участие, но из‑за недовосстановления приняли решение, что пока нужно подождать. Здесь она проделала восстановительную работу», – сказал Истомин. 

В Тюмени c 9 по 12 марта пройдет этап Кубка Содружества, в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля – чемпионат России. 

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3 комментария

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Биатлонная зима
Похоже сезон мимо
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paul83
Ответ тоторо
весь год смотрим на ее восстановление
о как
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
весь год смотрим на ее восстановление
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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