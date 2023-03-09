Екатерина Юрлова-Перхт: «Надеюсь, благодаря этим стартам чуть‑чуть приближу свое оптимальное состояние к чемпионату России»

Теги сборная России жен чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от возвращения к стартам.

Сегодня спортсменка заняла 13-е место в спринте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

– Гонка интересная, но несмотря на то, что светит солнце, на стрельбище есть коварный ветерок, который иногда может мешать во время стрельбы лежа. Но когда я стреляла, было небольшое затишье, поэтому справилась хорошо.

Конечно, сказывается отсутствие крупных соревнований. Надеюсь, что благодаря этим стартам чуть‑чуть приближу свое оптимальное состояние к чемпионату России.

– Какие ощущения от официальных стартов после длительного перерыва?

– Радость! Что такое мандраж, я уже забыла. А радость от того, что полные трибуны, от атмосферы и встречи с девчонками.

– Сегодня у вас великолепная стрельба. С кем и где готовились к этим стартам?

– С детьми в Санкт‑Петербурге. И с личным тренером, конечно.

– Как вам трасса?

– Идеальная! В Тюмени никогда не возникает вопросов к трассе, тут делается все, чтобы трасса соответствовала стандартам мирового уровня.

– Следили за российскими стартами в этом году? Может, кто удивил в этом году?

– Смотрела только когда было время. Нет, я довольно хорошо знаю практически всех девчонок и было здорово, что они поочередно занимали места на пьедестале.

– За год без международных соревнований изменился ли менталитет у наших спортсменов?

– Это мой первый старт за год, поэтому лучше такой вопрос задать другим спортсменам, – сказала Юрлова-Перхт.

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2 комментария

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Погладь быка
И тогда уже не полторы минуты в спринте вместе со Светочкой Мироновой проиграете Сл ивко. А 1:25.
0
-6
-6
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Марина Федоткина
Катюша ! Рада тебя видеть в строю !Успехов тебе ! Уверена - ты сможешь достойно выступить на ЧР !
+4
0
+4
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