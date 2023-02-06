Екатерина Юрлова-Перхт: «Надеюсь выступить на чемпионате России, если все будет хорошо складываться. Думаю, что увидимся»

Чемпионка мира по биатлону заявила, что планирует выступить на чемпионате России в этом сезоне.

– Насколько пристально следите за этапами Кубка России и Кубка Содружества?

– Наблюдаю, но не могу сказать, что прямо пристально. Иногда трансляции совпадают с личными делами.

Но в целом знаю всю ситуацию, лидеров Кубка России и Содружества. Успехов им и удачи. На оставшихся этапах и на чемпионате России надеюсь присутствовать и пробежать.

– Стоит вас ждать, получается?

– Да, если все будет хорошо складываться по плану. Думаю, что увидимся, – сказала Юрлова-Перхт.

Чемпионат России пройдет с 27 марта по 2 апреля в Ханты‑Мансийске.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?