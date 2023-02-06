Екатерина Юрлова-Перхт: «Надеюсь выступить на чемпионате России, если все будет хорошо складываться. Думаю, что увидимся»
Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что планирует выступить на чемпионате России в этом сезоне.
– Насколько пристально следите за этапами Кубка России и Кубка Содружества?
– Наблюдаю, но не могу сказать, что прямо пристально. Иногда трансляции совпадают с личными делами.
Но в целом знаю всю ситуацию, лидеров Кубка России и Содружества. Успехов им и удачи. На оставшихся этапах и на чемпионате России надеюсь присутствовать и пробежать.
– Стоит вас ждать, получается?
– Да, если все будет хорошо складываться по плану. Думаю, что увидимся, – сказала Юрлова-Перхт.
Чемпионат России пройдет с 27 марта по 2 апреля в Ханты‑Мансийске.
Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?
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