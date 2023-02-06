Екатерина Юрлова-Перхт: «Надеюсь выступить на чемпионате России, если все будет хорошо складываться. Думаю, что увидимся»

Теги сборная России жен чемпионат России Екатерина Юрлова-Перхт Кубок России Биатлон

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что планирует выступить на чемпионате России в этом сезоне. 

– Насколько пристально следите за этапами Кубка России и Кубка Содружества?

– Наблюдаю, но не могу сказать, что прямо пристально. Иногда трансляции совпадают с личными делами.

Но в целом знаю всю ситуацию, лидеров Кубка России и Содружества. Успехов им и удачи. На оставшихся этапах и на чемпионате России надеюсь присутствовать и пробежать.

– Стоит вас ждать, получается?

– Да, если все будет хорошо складываться по плану. Думаю, что увидимся, – сказала Юрлова-Перхт. 

Чемпионат России пройдет с 27 марта по 2 апреля в Ханты‑Мансийске.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?

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1 комментарий

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притвиц
Самое интересное, что ведь и результаты покажет высокие , если Куклина побеждает , то отчего бы Юрловой не победить , такой уж биатлон у в России ,побеждают опытные и видимо возраст не особо имеет значение .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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