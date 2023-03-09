Екатерина Носкова: «Я отдавала все силы и очень счастлива победить, ведь не так часто мне удавалось это сделать в сезоне»

Биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала победу в спринте на Кубке Содружества.

Спортсменка заняла первое место в спринте на этапе в Тюмени.

«Меня вели по трассе все тренеры, кричали, что сзади борьба, все стреляют в нули, все в секундах. Я просто отдавала все силы и очень счастлива победить, ведь не так часто мне удавалось это сделать в сезоне.

Моя текущая форма? Я готова сражаться, потому что мы тренируемся для побед. Готова бороться в каждой гонке», – сказала Носкова.

– Сегодня довольна своим состоянием. Получилось отработать все круги, на последнем меня вели очень сильно. Чувствовала, что сзади девчонки идут, все в секундах и я выложилась по максимуму. Показала все на что способна.

– Изначально понимали, что именно последний круг получится таким?

– Нет, на самом деле я немножко расстроилась из‑за своих ошибок на лежке. И, когда встала, подумала, что раз промахнулась, то нужно отбивать на дистанции, и пришлось по максимуму выложиться.

– Нервничали, когда увидели, что Виктория Сливко на последнем круге сильно добавила?

– Я в принципе знаю, что Виктория сильный боец, она может потерпеть, отдать все силы. Тем более у нее был ориентир, она знала время всех соперниц. В этом плане есть преимущество.

– Можно сказать, что вы подошли в оптимальной форме к этому Кубку?

– Получилось, что да. Хотя после Ижевска я чувствовала очень большую усталость и 3-4 дня ходила пешком, как турист, откатывалась. Но удалось за это время восстановиться, и рада, что сегодня победила, я очень этого хотела.

– Где готовились к сегодняшним стартам?

– Нас отпустили на четыре дня домой, мы проводили легкие тренировки. Потом заехали сюда и готовились здесь.

– За недельный перерыв успели отдохнуть?

– Получается, что да, сегодня мне удалось выиграть, – добавила биатлонистка.