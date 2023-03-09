Виктория Сливко: «Довольна, что справилась со стрельбой. Давно на ноль не стреляла. Ходом тоже могу порадоваться»

Биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление в спринте на Кубке Содружества.

Спортсменка заняла второе место в спринте на этапе в Тюмени.

«Я довольна, что справилась со стрельбой. Давно на ноль не стреляла. Ходом тоже могу порадоваться, потому что те гонки, которые были у меня до этого, были тяжелыми по самочувствию и результатам. Считаю, что в такой компании второе место – это хорошо.

Дистанция сложная, потому что это равнины, пологий подъем, крутые спуски. На пристрелке погода была хорошая, поэтому я понимала, что борьба будет плотная. Тем интереснее будет на следующих гонках», – сказала Сливко.

– Обидно, конечно, что немного уступила в борьбе за золото. Я все равно рада, просто я не улыбаюсь, не кричу сейчас от радости, как когда ты побеждаешь. Просто очень устала, поэтому такие эмоции.

– Насколько важно, что финишный круг так хорошо прошли?

– Конечно, это очень важно. Мы в первую очередь тренируем этот момент с тренером. На последнем круге нужно выдавать все силы.

– Ожидали, что в будний день будет такая поддержка на стадионе?

– Когда пришли на пристрелку, на стадионе совсем никого не было. Мы подумали, что, наверное, в четверг будет мало людей. Но зрителей достаточно, спасибо большое, что находят время прийти в будний день поддержать нас. Все‑таки биатлонная база далеко от Тюмени находится, – добавила биатлонистка.