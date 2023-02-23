РУСАДА в 2022 году направило в МВД 72 материала в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2022 году направило в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России 72 материала в отношении нарушителей антидопинговых правил.

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«РУСАДА на регулярной основе сотрудничает с ГУНК МВД России. В августе 2022 года было заключено соглашение о взаимодействии между МВД России и РУСАДА, что позволило вывести наше сотрудничество на более качественный уровень.

В 2022 году в ГУНК МВД России направлено 72 материала в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила», – сказала Логинова.