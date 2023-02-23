РУСАДА в 2022 году направило в МВД 72 материала в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила

Теги допинг РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2022 году направило в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России 72 материала в отношении нарушителей антидопинговых правил.

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«РУСАДА на регулярной основе сотрудничает с ГУНК МВД России. В августе 2022 года было заключено соглашение о взаимодействии между МВД России и РУСАДА, что позволило вывести наше сотрудничество на более качественный уровень.

В 2022 году в ГУНК МВД России направлено 72 материала в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила», – сказала Логинова. 

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2 комментария

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La Gushka
Если вскрыты аж 72 случая "допинговых" нарушений, достойных внимания правоохранительных органов, это ли не говорит о реальной ОПГ в российском спорте?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Мы ждали этого сообщения - это абсолютно правильная позиция к допингистам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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