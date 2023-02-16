Гендиректор РУСАДА: «В заметке норвежских журналистов речь идет о биатлонистах и лыжниках, которые входят в пулы тестирования международных федераций»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) высказалась о ситуации с тестированием российских лыжников и биатлонистов на допинг.

Ранее норвежский телеканал TV2 сообщил, что РУСАДА в 2022 году ни разу не проверило лыжников и и биатлонистов Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова.

«В заметке норвежских журналистов речь идет о биатлонистах и лыжниках международного уровня, которые входят в пулы тестирования международных федераций.

В соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям на спортсменов международного уровня должен быть ориентирован план распределения тестов прежде всего международной федерации. Поэтому для получения объективной информации о количестве тестов у спортсменов международного уровня необходимо учитывать данные соответствующей международной организации, а не только данные с нашего сайта об инициированных РУСАДА тестах.

РУСАДА регулярно осуществляет мониторинг статистики тестирования наших спортсменов, мы координируем нашу работу с коллегами из международных организаций.

Спортсмены, упомянутые в той заметке, в течение 2022 года неоднократно сдавали допинг-пробы, в том числе и по инициативе РУСАДА (о чем есть информация на нашем сайте). Поэтому при подготовке подобных статей на тему допинг-контроля, мы бы посоветовали тщательно разобраться в вопросе юрисдикции антидопинговых организаций и внимательно изучить статистику.

Несмотря на сложности, с которыми сталкивается в последнее время из-за введенных санкций, мы не сократили национальную программу тестирования, допинг-контроль осуществляется при строгом соблюдении кодекса и стандартов», – сказала Логинова.