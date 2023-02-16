Гендиректор РУСАДА: «В заметке норвежских журналистов речь идет о биатлонистах и лыжниках, которые входят в пулы тестирования международных федераций»

Теги сборная России допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) РУСАДА Александр Логинов Эдуард Латыпов Алексей Червоткин Иван Якимушкин Вероника Логинова Лыжи

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о ситуации с тестированием российских лыжников и биатлонистов на допинг.

Ранее норвежский телеканал TV2 сообщил, что РУСАДА в 2022 году ни разу не проверило лыжников Алексея Червоткина и Ивана Якимушкина и биатлонистов Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова.

«В заметке норвежских журналистов речь идет о биатлонистах и лыжниках международного уровня, которые входят в пулы тестирования международных федераций.

В соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям на спортсменов международного уровня должен быть ориентирован план распределения тестов прежде всего международной федерации. Поэтому для получения объективной информации о количестве тестов у спортсменов международного уровня необходимо учитывать данные соответствующей международной организации, а не только данные с нашего сайта об инициированных РУСАДА тестах.

РУСАДА регулярно осуществляет мониторинг статистики тестирования наших спортсменов, мы координируем нашу работу с коллегами из международных организаций.

Спортсмены, упомянутые в той заметке, в течение 2022 года неоднократно сдавали допинг-пробы, в том числе и по инициативе РУСАДА (о чем есть информация на нашем сайте). Поэтому при подготовке подобных статей на тему допинг-контроля, мы бы посоветовали тщательно разобраться в вопросе юрисдикции антидопинговых организаций и внимательно изучить статистику.

Несмотря на сложности, с которыми РУСАДА сталкивается в последнее время из-за введенных санкций, мы не сократили национальную программу тестирования, допинг-контроль осуществляется при строгом соблюдении кодекса и стандартов», – сказала Логинова.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью Робертс
Ответ papadok
Вы суммами в евро так лихо оперируете, источник не могли бы указать?
Просто я давно в теме, ещё со времён АЮЯ. Источник - статья Соболевского 2012 года в каком-то специализированном журнале, сейчас уже не вспомню :о(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Ответ Бартоломью Робертс
РУСАДА имеет право ДОПОЛНИТЕЛЬНО тестировать спортсменов из регистрируемого пула, если видит, что федерация проверяет его нерегулярно. Но если у Латыпова IBU берёт 15-20 проб за сезон, то зачем РУСАДА тратить на него деньги. Тест на анаболики стоит 300 евро, на ЭПО 3000. Лучше эти деньги потратить на проверку юниоров, где риск допинг-инцидента намного выше.
Вы суммами в евро так лихо оперируете, источник не могли бы указать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Въехали в тему.

Идёт борьба за критерий о числе (пропишут) внесоревновательных допинг-тестов для участия в соревнованиях на международной арене.

Это может быть серьёзным барьером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью Робертс
Ответ papadok
Почему тогда речь только об этих спортсменах, остальных сборников РУСАДА таки тестировало?
РУСАДА имеет право ДОПОЛНИТЕЛЬНО тестировать спортсменов из регистрируемого пула, если видит, что федерация проверяет его нерегулярно. Но если у Латыпова IBU берёт 15-20 проб за сезон, то зачем РУСАДА тратить на него деньги. Тест на анаболики стоит 300 евро, на ЭПО 3000. Лучше эти деньги потратить на проверку юниоров, где риск допинг-инцидента намного выше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Ответ Бартоломью Робертс
Ведущие российские спортсмены, выступающие на международных соревнованиях, внесены в регистрируемый пул тестирования международных федераций по видам спорта. Соответственно до-пингсопровождение этих спортсменов ведут специализированные структуры этих федераций, а не РУСАДА. Дело российского антидопингового агентства, - проводить контроль спортсменов выступающих на внутрироссийских соревнованиях и не входящих в регистрируемый пул тестирования.
Почему тогда речь только об этих спортсменах, остальных сборников РУСАДА таки тестировало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью Робертс
Ответ papadok
Я не то, что Вы назвали, :) но ужасно интересно, если Вы поняли, о чем речь, не могли бы расшифровать спич госпожи Логиновой ?
Ведущие российские спортсмены, выступающие на международных соревнованиях, внесены в регистрируемый пул тестирования международных федераций по видам спорта. Соответственно до-пингсопровождение этих спортсменов ведут специализированные структуры этих федераций, а не РУСАДА. Дело российского антидопингового агентства, - проводить контроль спортсменов выступающих на внутрироссийских соревнованиях и не входящих в регистрируемый пул тестирования.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Ответ Бартоломью Робертс
Дойче и норглоры всё одно не поймут о чём идёт речь :о(
Я не то, что Вы назвали, :) но ужасно интересно, если Вы поняли, о чем речь, не могли бы расшифровать спич госпожи Логиновой ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
РУСАДА имеет право всех наших тестировать - и нужно было это делать, особенно сборников.

И не было бы вопросов.

Выглядит нехорошо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Один я такой тупой? Кто-нибудь понял, брали у них пробы, и кто это делал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
Лишь бы вбросить норвежскому каналу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
Тем не менее, выглядит странно, что РусАДА ни разу за 2022 год не взяла пробу у Латыпова.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью Робертс
Дойче и норглоры всё одно не поймут о чём идёт речь :о(
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий