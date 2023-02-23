Емерхонов о 5-м месте в индивидуальной гонке: «Пока не привык заезжать в топ. Испытываю радостные ощущения»

Биатлонист Евгений Емерхонов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (5-е место).

– Пока не привык заезжать в топ. При этом испытываю радостные ощущения. Конечно, хотелось бы быть и поближе, чем топ‑5, но, наверное, еще рановато. Буду радоваться цветочной церемонии.

– Чемпионат России статуснее, чем этапы Кубка России?

– Да‑да. На чемпионате России есть другое ощущение старта, отсюда и волнение. На Кубке России ты привык выступать: ну бегаешь и бегаешь, а на чемпионате немного по‑другому.

– Топ‑3 на Кубке России престижнее, чем топ‑5 на чемпионате?

– Сложный вопрос. Для меня медаль Кубка России важнее, чем цветочная церемония чемпионата.

– Насколько этот чемпионат – значимое событие для города?

– На мой взгляд, очень значимое. Всегда приятно выступать в родном городе, дома. Почаще бы проводили такие соревнования в Ижевске. Горд, что сюда пришли люди, что они поддерживали нас. Эмоции словами не передать.

– Близких много здесь?

– Нет, они все смотрят по телевизору. Все работают. У отца тут недалеко лыжная база «Искра». Мы в выходные дни больше работаем, чем в будни. Мама отвечает за кафе, папа – вообще за все. У него очень большой спектр работ там, – сказал Емерхонов.