Даниил Серохвостов: «В Чайковском я был абсолютно нулевой. Мне казалось, что самочувствие стало лучше, но оно такое же»

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (7-е место).

«На первых двух рубежах был ветер сильный, лежа не сориентировался. Я точнее видел, что ветер стих, но у меня стрельба ушла вся в одну точку, не хватило выноса. А стоя я как-то... Давно не бегал индивидуалки, собрался ехать на лежку. Только потом понял, что у меня сейчас стойка. Все было быстро.

Тренеры хотели, чтобы я не бежал, потому что после болезни я себя чувствую тяжело, в Чайковском я абсолютно нулевой был. И они мне настоятельно предлагали не бежать. Но я решил пробежать, мне казалось, что самочувствие у меня лучше стало, но оно такое же», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».