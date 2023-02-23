Даниил Серохвостов: «В Чайковском я был абсолютно нулевой. Мне казалось, что самочувствие стало лучше, но оно такое же»

Теги сборная России чемпионат России Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (7-е место).

«На первых двух рубежах был ветер сильный, лежа не сориентировался. Я точнее видел, что ветер стих, но у меня стрельба ушла вся в одну точку, не хватило выноса. А стоя я как-то... Давно не бегал индивидуалки, собрался ехать на лежку. Только потом понял, что у меня сейчас стойка. Все было быстро.

Тренеры хотели, чтобы я не бежал, потому что после болезни я себя чувствую тяжело, в Чайковском я абсолютно нулевой был. И они мне настоятельно предлагали не бежать. Но я решил пробежать, мне казалось, что самочувствие у меня лучше стало, но оно такое же», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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Тэтэ
Эх, Даня...надо слушать тренеров....а то загонишь себя в яму...
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Погладь быка
Даниил Серохвостов: «В Чайковском я был под "чаем".
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