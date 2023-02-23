Смольский о подготовке лыж: «В этом году финансирование не такое, как в прошлом. У россиян больше возможностей для смазок, порошков»

Белорусский биатлонист прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (3-е место).

– Гонку для себя оценю как удовлетворительную. Неплохая работа получилась как на рубеже, так и на трассе. Отмечу, что скольжение было немного тугим: у некоторых лыжи ехали очень хорошо, у других – не очень. Отсюда и такие большие разрывы. Если есть хотя бы минимальная разница в лыжах на больших спусках, то сразу образуется отставание.

– Ваши лыжи хорошо работали?

– Не идеально, но нормально.

– Говорят, что в течение сезона лыжи белорусов работают лучше, чем лыжи россиян.

– Это какой‑то миф. В этом году финансирование не такое, как было в прошлом. У россиян больше возможностей для смазок, для порошков, – сказал Смольский.

– Удалось ли хорошо распределить силы сегодня по дистанции?

– Удалось разложиться. По состоянию очень комфортно. Немного не повезло со скольжением. Ребята немного обгоняли меня. , например, очень быстро ездил со спусков. Но здесь немного тугой снег, и сложно подобрать лыжи. Состояние хорошее. Конечно, недоволен первой стрельбой, не прошло два габарита. Это немного неприятно.

– Вы на каждом круге показывали одинаковое время. Были ли шансы побыстрее идти где‑то? Может, на последнем круге?

– Старался идти ровно дистанцию, с запасом двигался. Конечно, можно было на финишном круге пораньше включаться в работу. Вообще по всему кругу, не только в подъем, – добавил биатлонист.