Шашилов о Шевченко, уступившей 5 секунд в индивидуальной гонке: «Я проиграл. Нужно было подогнать как следует»
Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление Анастасии Шевченко на чемпионате России в Ижевске.
Сегодня Шевченко заняла второе место в индивидуальной гонке, уступив 5 секунд победителю – Ларисе Куклиной.
– Я проиграл. Надо было пересечь, тогда бы отбили пять секунд. Нормально выступила, тем более после болезни. По сезону не везет.
– Что значит «пересечь»?
– Если бы встретил. Нужно было подогнать как следует. У нас народу не было, чтобы подсказать. Могли бы отбить. Но могли бы не отбить. На все воля сверху.
– Она у вас боец. Всегда хочет соревноваться, несмотря на болезни и травмы. Согласны?
– Это нормально для спортсмена. Все девчонки хорошие. Иногда приходится останавливать слегка. Ничего, все хорошо, – сказал Шашилов.
Также тренер высказался о победе своего воспитанника Кирилла Бажина в мужской индивидуальной гонке.
– Рады за Бажина?
– Конечно! Четыре нуля. Мужчина! Второй раз за сезон так стреляет.
– Как его настраивали перед стартом?
– Никак.
– Он сказал, что какую-то секретную информацию передали.
– «Домой не приходи», ха-ха. На девочках не проходит, на нем прошло, – отметил Шашилов.
МихалВикторович шуткует - домой не приходи:))