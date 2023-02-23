Шашилов о Шевченко, уступившей 5 секунд в индивидуальной гонке: «Я проиграл. Нужно было подогнать как следует»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Михаил Шашилов Анастасия Шевченко Кирилл Бажин Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление Анастасии Шевченко на чемпионате России в Ижевске.

Сегодня Шевченко заняла второе место в индивидуальной гонке, уступив 5 секунд победителю – Ларисе Куклиной.

– Я проиграл. Надо было пересечь, тогда бы отбили пять секунд. Нормально выступила, тем более после болезни. По сезону не везет.

– Что значит «пересечь»?

– Если бы встретил. Нужно было подогнать как следует. У нас народу не было, чтобы подсказать. Могли бы отбить. Но могли бы не отбить. На все воля сверху.

– Она у вас боец. Всегда хочет соревноваться, несмотря на болезни и травмы. Согласны?

– Это нормально для спортсмена. Все девчонки хорошие. Иногда приходится останавливать слегка. Ничего, все хорошо, – сказал Шашилов.

Также тренер высказался о победе своего воспитанника Кирилла Бажина в мужской индивидуальной гонке.

– Рады за Бажина?

– Конечно! Четыре нуля. Мужчина! Второй раз за сезон так стреляет.

– Как его настраивали перед стартом?

– Никак.

– Он сказал, что какую-то секретную информацию передали.

– «Домой не приходи», ха-ха. На девочках не проходит, на нем прошло, – отметил Шашилов.

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4 комментария

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Люблю Женьку
Ответ притвиц
Силен Михаил Викторович , подогнал пик формы своих ребят , как было запланировано СБР.
Да, свердловчанки трое в шестёрке и пятеро в двадцатке.
МихалВикторович шуткует - домой не приходи:))
+1
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0
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Daniyar8
Ну по трассе Шевченко визуально шла неплохо
+1
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притвиц
Силен Михаил Викторович , подогнал пик формы своих ребят , как было запланировано СБР.
+4
-1
+3
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sav187
Сегодня доволен Михал Викторыч, хорошо подвёл своих к ЧР.
+3
-1
+2
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