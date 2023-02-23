Шашилов о Шевченко, уступившей 5 секунд в индивидуальной гонке: «Я проиграл. Нужно было подогнать как следует»

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление Анастасии Шевченко на чемпионате России в Ижевске.

Сегодня Шевченко заняла второе место в индивидуальной гонке, уступив 5 секунд победителю – Ларисе Куклиной.

– Я проиграл. Надо было пересечь, тогда бы отбили пять секунд. Нормально выступила, тем более после болезни. По сезону не везет.

– Что значит «пересечь»?

– Если бы встретил. Нужно было подогнать как следует. У нас народу не было, чтобы подсказать. Могли бы отбить. Но могли бы не отбить. На все воля сверху.

– Она у вас боец. Всегда хочет соревноваться, несмотря на болезни и травмы. Согласны?

– Это нормально для спортсмена. Все девчонки хорошие. Иногда приходится останавливать слегка. Ничего, все хорошо, – сказал Шашилов.

Также тренер высказался о победе своего воспитанника Кирилла Бажина в мужской индивидуальной гонке.

– Рады за Бажина?

– Конечно! Четыре нуля. Мужчина! Второй раз за сезон так стреляет.

– Как его настраивали перед стартом?

– Никак.

– Он сказал, что какую-то секретную информацию передали.

– «Домой не приходи», ха-ха. На девочках не проходит, на нем прошло, – отметил Шашилов.