Каплина и Миронова не выступят на чемпионате России в Ижевске, участие Серохвостова под вопросом

и не выступят на чемпионате России по биатлону-2023 в Ижевске.

Участие Даниила Серохвостова под вопросом.

«Каплина приболела, она не побежит. Как и Миронова, у которой, кстати, сегодня день рождения.

Еще под вопросом . Он приболел на сборах в Сочи, на соревнованиях в Чайковском его состояние не улучшилось. Тренеры должны решить, побежит ли он индивидуальную гонку», – сообщил корреспондент Дмитрий Занин в эфире « ».

Чемпионат России в Ижевске пройдет с 23 по 26 февраля.