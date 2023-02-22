Каплина и Миронова не выступят на чемпионате России в Ижевске, участие Серохвостова под вопросом

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Светлана Миронова Елизавета Каплина Матч ТВ Даниил Серохвостов Биатлон

Елизавета Каплина и Светлана Миронова не выступят на чемпионате России по биатлону-2023 в Ижевске.

Участие Даниила Серохвостова под вопросом.

«Каплина приболела, она не побежит. Как и Миронова, у которой, кстати, сегодня день рождения.

Еще под вопросом Даниил Серохвостов. Он приболел на сборах в Сочи, на соревнованиях в Чайковском его состояние не улучшилось. Тренеры должны решить, побежит ли он индивидуальную гонку», – сообщил корреспондент Дмитрий Занин в эфире «Матч ТВ». 

Чемпионат России в Ижевске пройдет с 23 по 26 февраля. 

29 комментариев

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Погладь быка
«Ой, какая незадача! Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Теперь придется стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Напоследок Подчуфарова высказала все, что думает про биатлон в России. «МК-Спорт» решил вспомнить, что говорили российские биатлонистки, бежавшие в другие сборные.

«В понимании болельщиков весь наш спорт — это какое-то шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В один момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не очень хочу быть в нем грустным клоуном, а потому меняю вектор», - заявила Ольга Подчуфарова, объясняя свое решение бегать за сборную Словении.

По словам Тихонова, Домрачеву «списали» из-за плохих результатов, а Кузьмину не стали брать в сборную «из-за большой задницы».

Но за гражданскую позицию Подчуфарика любим и уважаем:

https://www.sports.ru/biathlon/1092211393-olga-podchufarova-press-konferencziya-putina-samoe-pokazatelnoe-i-bess.html
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vanek123
Ответ тоторо
ахах по достижениям мироновой до подчуфаровой как до луны) у мироши за всю карьеру одна залетная бронза в личке.а у оли 3 медали!!!
да...маладес,возьми конфетку....три медали на халяву на горном этапе подряд?!не кажется странным,?а потом пшик.собака укусила,а формы сравни)))кто гоночней? а ход,наконец?просто миронова леньтяйка,но зато ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР...а это один этап а анхольце перекрывает слихвой.
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Aleks2022
Ответ тоторо
чувак скажи ты в спортсе работаешь? утебя мультиаккаунтинг на спортсе, но твои акаунты не банят. сколько заплатил спортсу?
если подружка круглова это не значит что разбираешься в биатлоне...и да, количество комментов на спортсе не значит его качество..
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Aleks2022
Ответ тоторо
ты на мой вопрос не ответил
ты видишь что я забаняный...цвет отличаешь?!какие еще вопросы у адекватного человека?
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тоторо
Ответ Aleks2022
чувачка...я болельщик с 2010 года,меркель помню с вильхольм...а ты мне тут задвигаешь про технику да здоровье водокачки
ты на мой вопрос не ответил
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Aleks2022
Ответ тоторо
чувак скажи ты в спортсе работаешь? утебя мультиаккаунтинг на спортсе, но твои акаунты не банят. сколько заплатил спортсу?
чувачка...я болельщик с 2010 года,меркель помню с вильхольм...а ты мне тут задвигаешь про технику да здоровье водокачки
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тоторо
Ответ vanek123
это ж надо так упасть в глазах експертов чтоб подчуфарову сравнивать с мироновой!?у меня нет слов))))но может только по достижениям
ахах по достижениям мироновой до подчуфаровой как до луны) у мироши за всю карьеру одна залетная бронза в личке.а у оли 3 медали!!!
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Luna02
Жаль. Скорейшего выздоровления
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vanek123
Ответ тоторо
у нее нет мотивации я ж говорю история идентичная подчуфаровой повторяется. через силу тренриуется и заставляет себя бегать. и еще потолстела света заметно
это ж надо так упасть в глазах експертов чтоб подчуфарову сравнивать с мироновой!?у меня нет слов))))но может только по достижениям
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тоторо
Ответ Aleks2022
странно ...шашилова не обвинила?а светочка его продукт от плоти и крови а потом загнулась...круглов аууу
чувак скажи ты в спортсе работаешь? утебя мультиаккаунтинг на спортсе, но твои акаунты не банят. сколько заплатил спортсу?
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Aleks2022
Ответ тоторо
миронова вечно болезная. если серохвостов приболел после Сочи почему тренеры выпустили его на гонки в Чайковском? совсем ку-ку что ли Истомин?
истомин ку ку...шашилов бездарь...иди и тренируй?гуру аналитики...достала вездесущая
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тоторо
Ответ Афанасия
Получается они друг друга стоят. Потому что в спринте в Уфе Истомин говорил, что был против чтобы Даня стартовал. Но тот всё равно пробежал.
да детский сад там у них с вечно больными спортсменами
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Aleks2022
Ответ тоторо
миронова вечно болезная. если серохвостов приболел после Сочи почему тренеры выпустили его на гонки в Чайковском? совсем ку-ку что ли Истомин?
странно ...шашилова не обвинила?а светочка его продукт от плоти и крови а потом загнулась...круглов аууу
+1
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Афанасия
Ответ тоторо
я так поняла он может и не хотел бежать, тренеры его заставляли бегать. недавно интервью было Дани где он говорил что истомин непременно хочет чтоб данил в гонках с лыжниками пробежал, а Данил при этом хотел б вместо этго восстановится "Пока еще непонятно, выступлю ли в лыжных гонках на чемпионате России, потому что еще не думали об этом. Мне лучше восстановиться и потренироваться, но тренеры пока считают, что мне лучше туда поехать". загонит Истомин нашего самого лучшего молодого спортсмена .Вон Каминский оберегает молодежь лишний раз не дает им стартовать после болезней
Получается они друг друга стоят. Потому что в спринте в Уфе Истомин говорил, что был против чтобы Даня стартовал. Но тот всё равно пробежал.
+2
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тоторо
Ответ притвиц
Похоже зря Светлана поставила точку в своей болезни , впрочем в болезни ли дело или все таки в не желании стартовать.
у нее нет мотивации я ж говорю история идентичная подчуфаровой повторяется. через силу тренриуется и заставляет себя бегать. и еще потолстела света заметно
+3
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Aleks2022
Ответ ivan 07
Позорники. И при этом кубок не дали Виктории Сливко.
гореева поинтереснее будет лопаты
+1
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Aleks2022
Ответ Погладь быка
Как и Миронова, у которой, кстати, сегодня день рождения. А Настоящий русский, а настоящий русский пьет водку без закуски.
пять гривен дам тебе на милостыню...подавись
+2
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тоторо
Ответ ivan 07
Позорники. И при этом кубок не дали Виктории Сливко.
она сама его не заслужила результатами. золото надо было хоть раз взять на этапах кр
+5
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Aleks2022
Ответ Погладь быка
Ну так то у Светочки депутатская фамилия. Уже один Миронов в думе сидит. Может и возглавит она фракцию "Здоровья". Ну а так Анфиса Резцова уже давно сказала, цитирую: "не сборная, а какая то группа полуинвалидов",
возьми конфетку...отработал....от госдепа если чё))))смешон...как буратино
+1
-1
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притвиц
Похоже зря Светлана поставила точку в своей болезни , впрочем в болезни ли дело или все таки в не желании стартовать.
+6
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тоторо
Ответ Афанасия
Конечно ку-ку. Хотят загнать его совсем. Даниил может и сам рвётся побегать, но тренер должен говорить чёткое "нет".
я так поняла он может и не хотел бежать, тренеры его заставляли бегать. недавно интервью было Дани где он говорил что истомин непременно хочет чтоб данил в гонках с лыжниками пробежал, а Данил при этом хотел б вместо этго восстановится
"Пока еще непонятно, выступлю ли в лыжных гонках на чемпионате России, потому что еще не думали об этом. Мне лучше восстановиться и потренироваться, но тренеры пока считают, что мне лучше туда поехать".
загонит Истомин нашего самого лучшего молодого спортсмена .Вон Каминский оберегает молодежь лишний раз не дает им стартовать после болезней
+5
0
+5
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Погладь быка
Ответ Додик Аксель
Толком не тренируются и с соревнований снимаются. Постоянно одна и та же аргументация : травма или болезнь. Не профессиональные спортсмены, а какая-то группа здоровья.
Ну так то у Светочки депутатская фамилия. Уже один Миронов в думе сидит. Может и возглавит она фракцию "Здоровья". Ну а так Анфиса Резцова уже давно сказала, цитирую: "не сборная, а какая то группа полуинвалидов",
+1
-8
-7
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Додик Аксель
Толком не тренируются и с соревнований снимаются. Постоянно одна и та же аргументация : травма или болезнь. Не профессиональные спортсмены, а какая-то группа здоровья.
+9
0
+9
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Афанасия
Занин вложил видео с Мироновой. Она не выглядит болеющей. По поводу Серохвостова. Типа аллергик и часто болеет, говорил, что раньше все в масках ходили и он так не заражался. Но по юниорам же такого не было, как сейчас? Даниилу личная жизнь с госпожой Довгой, которая постоянно в соплях, совсем не на пользу. Дисциплины там просто нет.
+12
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Афанасия
Ответ тоторо
миронова вечно болезная. если серохвостов приболел после Сочи почему тренеры выпустили его на гонки в Чайковском? совсем ку-ку что ли Истомин?
Конечно ку-ку. Хотят загнать его совсем. Даниил может и сам рвётся побегать, но тренер должен говорить чёткое "нет".
+8
-1
+7
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