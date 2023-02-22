Каплина и Миронова не выступят на чемпионате России в Ижевске, участие Серохвостова под вопросом
Елизавета Каплина и Светлана Миронова не выступят на чемпионате России по биатлону-2023 в Ижевске.
Участие Даниила Серохвостова под вопросом.
«Каплина приболела, она не побежит. Как и Миронова, у которой, кстати, сегодня день рождения.
Еще под вопросом Даниил Серохвостов. Он приболел на сборах в Сочи, на соревнованиях в Чайковском его состояние не улучшилось. Тренеры должны решить, побежит ли он индивидуальную гонку», – сообщил корреспондент Дмитрий Занин в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат России в Ижевске пройдет с 23 по 26 февраля.
Напоследок Подчуфарова высказала все, что думает про биатлон в России. «МК-Спорт» решил вспомнить, что говорили российские биатлонистки, бежавшие в другие сборные.
«В понимании болельщиков весь наш спорт — это какое-то шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В один момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не очень хочу быть в нем грустным клоуном, а потому меняю вектор», - заявила Ольга Подчуфарова, объясняя свое решение бегать за сборную Словении.
По словам Тихонова, Домрачеву «списали» из-за плохих результатов, а Кузьмину не стали брать в сборную «из-за большой задницы».
Но за гражданскую позицию Подчуфарика любим и уважаем:
https://www.sports.ru/biathlon/1092211393-olga-podchufarova-press-konferencziya-putina-samoe-pokazatelnoe-i-bess.html
"Пока еще непонятно, выступлю ли в лыжных гонках на чемпионате России, потому что еще не думали об этом. Мне лучше восстановиться и потренироваться, но тренеры пока считают, что мне лучше туда поехать".
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