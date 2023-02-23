Карим Халили: «Пристрелялся хорошо, но на гонке уже плохо сориентировался по ветру. Подъем тут сложноватый»

Теги сборная России чемпионат России Карим Халили Биатлон

Биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (4-е место).

«Пристрелялся хорошо, но на гонке уже плохо сориентировался сам по ветру.

Подъем тут сложноватый, но я смотрел, что вроде всем он давался нелегко. Обговаривали с тренерами по гонке, но по этому подъему – нет, только по кругу», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий