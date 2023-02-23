Карим Халили: «Пристрелялся хорошо, но на гонке уже плохо сориентировался по ветру. Подъем тут сложноватый»

Биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (4-е место).

«Пристрелялся хорошо, но на гонке уже плохо сориентировался сам по ветру.

Подъем тут сложноватый, но я смотрел, что вроде всем он давался нелегко. Обговаривали с тренерами по гонке, но по этому подъему – нет, только по кругу», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».