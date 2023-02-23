Мухамедзянов о трассе в Ижевске: «Знаю тут каждый поворот, каждую веточку. С ветром немного не совладал»

Теги сборная России чемпионат России Ильназ Мухамедзянов Биатлон

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (2-е место).

«Все получилось здорово. Хочется сделать такую оговорку – я дома, я тут знаю каждый поворот, каждую веточку, и это тоже сказалось. Очень хорошо получилось разложиться по дистанции и показать максимальный результат.

Ветер да, че-то мы не успели с ним более плотно познакомиться, так что немного не совладал.

Как лучше проходить подъем? Сжать зубы и идти, не обращая внимание на усталость», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Игорь Мельников
Ильназ видимо вышел на пик формы. Очень рад за него Удачи!
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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