Кирилл Бажин: «Какой секрет в стрельбе? Сказал бы спасибо Шашилову, который дал на пристрелке правильные подсказки»

Теги сборная России чемпионат России Михаил Шашилов Кирилл Бажин Александр Корнев Биатлон

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.

«Хочу начать с того, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника отечества. Папе подарок сегодня на 23 февраля.

Какой секрет в стрельбе? Сказал бы спасибо Михаилу Викторовичу Шашилову, который дал на пристрелке правильные подсказки. Постарался делать на этом акцент и отработать так, как он сказал.

Состояние сейчас лучше, хоть и кажется, что по ходу был проигрыш большой, но я знаю, чем его объяснить насчет лыж. В подъем хорошо отрабатывал. Шел три или четыре круга вместе с Корневым, вообще отрабатывал с удовольствием», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Люблю Женьку
Ответ sav187
Шашилов хранит свои секреты даже от Казакевич. Только Бажину проговорился.
Ну секреты надо ещё уметь применить 🤷‍♀️
+3
0
+3
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Люблю Женьку
Молодец, Кирилл! Бронза, затем золото, есть дальше к чему стремиться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Шашилов хранит свои секреты даже от Казакевич. Только Бажину проговорился.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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