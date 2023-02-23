Кирилл Бажин: «Какой секрет в стрельбе? Сказал бы спасибо Шашилову, который дал на пристрелке правильные подсказки»

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.

«Хочу начать с того, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника отечества. Папе подарок сегодня на 23 февраля.

Какой секрет в стрельбе? Сказал бы спасибо Михаилу Викторовичу Шашилову, который дал на пристрелке правильные подсказки. Постарался делать на этом акцент и отработать так, как он сказал.

Состояние сейчас лучше, хоть и кажется, что по ходу был проигрыш большой, но я знаю, чем его объяснить насчет лыж. В подъем хорошо отрабатывал. Шел три или четыре круга вместе с , вообще отрабатывал с удовольствием», – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».